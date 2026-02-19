Прокуратура заставила Тугулымскую больницу расплатиться с бизнесменами

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Благодаря вмешательству надзорного ведомства предприниматели Тугулымского района наконец получили деньги за поставленные товары и услуги. Прокуратура проверила, как соблюдаются требования законодательства о закупках в местной центральной районной больнице, и обнаружила многомиллионные долги перед бизнесом.Установлено, что у ГАУЗ «Тугулымская центральная районная больница» образовалась серьёзная задолженность перед хозяйствующими субъектами, включая представителей малого и среднего предпринимательства. Медицинское учреждение не расплатилось с поставщиками по целому ряду направлений: за химические реактивы, медикаменты, продукты питания и различные расходные материалы.В списке неоплаченных контрактов также оказались поставка, ремонт и обслуживание медицинской техники, работы по сервисному обслуживанию лифтового оборудования и проведение медицинских исследований. При этом предприниматели свои обязательства перед больницей выполнили в полном объеме, однако администрация учреждения вовремя деньги не перечислила. Общая сумма долга превысила пять миллионов рублей.Прокуратура внесла исполняющему обязанности главного врача представление об устранении нарушений законодательства. После вмешательства надзорного органа задолженность перед субъектами предпринимательской деятельности была погашена полностью. Мероприятие для возрастной категории 18+