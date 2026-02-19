Возрастное ограничение 18+

Прокуратура заставила Тугулымскую больницу расплатиться с бизнесменами

18.03 Вторник, 24 февраля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Благодаря вмешательству надзорного ведомства предприниматели Тугулымского района наконец получили деньги за поставленные товары и услуги. Прокуратура проверила, как соблюдаются требования законодательства о закупках в местной центральной районной больнице, и обнаружила многомиллионные долги перед бизнесом.

Установлено, что у ГАУЗ «Тугулымская центральная районная больница» образовалась серьёзная задолженность перед хозяйствующими субъектами, включая представителей малого и среднего предпринимательства. Медицинское учреждение не расплатилось с поставщиками по целому ряду направлений: за химические реактивы, медикаменты, продукты питания и различные расходные материалы.

В списке неоплаченных контрактов также оказались поставка, ремонт и обслуживание медицинской техники, работы по сервисному обслуживанию лифтового оборудования и проведение медицинских исследований. При этом предприниматели свои обязательства перед больницей выполнили в полном объеме, однако администрация учреждения вовремя деньги не перечислила. Общая сумма долга превысила пять миллионов рублей.

Прокуратура внесла исполняющему обязанности главного врача представление об устранении нарушений законодательства. После вмешательства надзорного органа задолженность перед субъектами предпринимательской деятельности была погашена полностью.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Детскую больницу Новолялинского округа отремонтировали после вмешательства прокуратуры
19 февраля 2026
Екатеринбургское предприятие выплатило зарплаты на 1,5 миллиона рублей после прокурорского нагоняя
19 февраля 2026
Школа в Серове приобрела квадрокоптеры с нарушениями
16 февраля 2026
Суд обязал дроппера вернуть 340 тысяч пенсионерке из Екатеринбурга
17 февраля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Рейдерским захватом пытаются выставить в Невьянске попытки предпринимателя защитить свои имущественные права

Рассказываем, как в борьбе за помещения у уральца сначала забрали свободу, а теперь пытаются отобрать и бизнес
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:06 МТС обеспечила связью ключевой логистический центр Антарктиды
18:52 Патрульные Верхней Пышмы нашли потерявшуюся девочку
18:03 Прокуратура заставила Тугулымскую больницу расплатиться с бизнесменами
17:55 Жительница Режа за кулачный бой с полицейскими отправится в колонию
17:13 Музей природы Урала отметит День кошек
16:46 Шестеро свердловчан осуждены за вымогательство денег у земляков
15:37 Чиновница Ростехнадзора получила пять лет колонии за взятки
14:49 У нейрохирургов Екатеринбурга появился уникальный микроскоп
13:12 В Музее Андеграунда покажут фильм о легенде уральской поэзии Романе Тягунове
12:41 Суд обязал застройщика выплатить тагильчанам более 11 миллионов
12:23 Почти 60 тысяч екатеринбуржцев посетили главный каток города
11:30 Водителя из Серова сурово наказали за поддельные права
11:25 Замерзавшему в уральских снегах щенку подыскивают дом
11:00 В Свердловском облсуде оспорят отказ в признании «Дома обороны» памятником архитектуры
10:32 Свердловский областной краеведческий музей готовится к масштабной научной конференцией
10:01 Из-за сбоя в расписании в Кольцово задержаны четыре авиарейса
20:55 В УрФУ на базе ИРИТ-РТФ хотят создать учебно-научный центр «Микроэлектроника»
19:22 В Свердловской области ищут брошенного хозяевами кота
18:41 Екатеринбуржцев приглашают поучаствовать в «Открытой читке»
17:32 Из-за смены адреса девятиэтажки в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
16:38 Ещё двум подросткам, обвиняемым в нападении с ракетницей в Екатеринбурге, избрали меру пресечения
16:22 Нуждающуюся в пересадке сердца девочку успешно перевезли из Екатеринбурга в Москву
12:52 В Нижнем Тагиле сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников
11:40 Екатеринбурженка предупредила об отраве для собак в Верх-Исетском районе
11:08 В Ревде водительница Chery Tiggo сбила пенсионерку на пешеходном переходе
10:43 Финансы и логистика возглавили рост вакансий с наставничеством
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
19:06 МТС обеспечила связью ключевой логистический центр Антарктиды
18:52 Патрульные Верхней Пышмы нашли потерявшуюся девочку
18:03 Прокуратура заставила Тугулымскую больницу расплатиться с бизнесменами
17:55 Жительница Режа за кулачный бой с полицейскими отправится в колонию
17:13 Музей природы Урала отметит День кошек
16:46 Шестеро свердловчан осуждены за вымогательство денег у земляков
15:37 Чиновница Ростехнадзора получила пять лет колонии за взятки
14:49 У нейрохирургов Екатеринбурга появился уникальный микроскоп
13:12 В Музее Андеграунда покажут фильм о легенде уральской поэзии Романе Тягунове
12:41 Суд обязал застройщика выплатить тагильчанам более 11 миллионов
12:23 Почти 60 тысяч екатеринбуржцев посетили главный каток города
11:30 Водителя из Серова сурово наказали за поддельные права
11:25 Замерзавшему в уральских снегах щенку подыскивают дом
11:00 В Свердловском облсуде оспорят отказ в признании «Дома обороны» памятником архитектуры
10:32 Свердловский областной краеведческий музей готовится к масштабной научной конференцией
10:01 Из-за сбоя в расписании в Кольцово задержаны четыре авиарейса
20:55 В УрФУ на базе ИРИТ-РТФ хотят создать учебно-научный центр «Микроэлектроника»
19:22 В Свердловской области ищут брошенного хозяевами кота
18:41 Екатеринбуржцев приглашают поучаствовать в «Открытой читке»
17:32 Из-за смены адреса девятиэтажки в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
16:38 Ещё двум подросткам, обвиняемым в нападении с ракетницей в Екатеринбурге, избрали меру пресечения
16:22 Нуждающуюся в пересадке сердца девочку успешно перевезли из Екатеринбурга в Москву
12:52 В Нижнем Тагиле сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников
11:40 Екатеринбурженка предупредила об отраве для собак в Верх-Исетском районе
11:08 В Ревде водительница Chery Tiggo сбила пенсионерку на пешеходном переходе
10:43 Финансы и логистика возглавили рост вакансий с наставничеством
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK