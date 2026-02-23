Патрульные Верхней Пышмы нашли потерявшуюся девочку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции предотвратили трагедию, обнаружив ранним утром на трассе замерзающего ребёнка. Несовершеннолетняя девочка находилась на загородной дороге между Верхней Пышмой и Среднеуральском.Девочку лет 10-12 ранним утром заметили инспекторы Никита Валеев и Юрий Бурнатов, патрулировавшие указанный участок. Она в одиночестве брела вдоль проезжей части. При этом ребёнок был одет совсем не по погоде и заметно было, что сильно замёрз.Полицейские немедленно остановились, посадили школьницу в тёплый патрульный автомобиль и попытались выяснить, почему она оказалась на трассе в столь ранний час. История, которую рассказала девочка, их поразила. Выяснилось, что накануне вечером девочка ушла на кладбище, чтобы навестить могилу бабушки. Там школьница уснула и провела всю ночь под открытым небом при минусовой температуре. Проснувшись только на рассвете, ребёнок отправился домой пешком.Сотрудники Госавтоинспекции оперативно доставили девочку в отдел полиции. Там её укутали в одеяла и напоили горячим чаем. На место незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Медики осмотрели школьницу и пришли к выводу: серьёзного переохлаждения удалось избежать и в госпитализации ребёнок не нуждается.Когда девочка окончательно согрелась, полицейские связались с её родителями. Оказалось, мать и отец всё это время безуспешно разыскивали дочь. Они выразили искреннюю признательность Никите Валееву и Юрию Бурнатову за оперативные действия и неравнодушие.Вместе с тем в отношении родителей составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней. Теперь семья поставлена на контроль в подразделении по делам несовершеннолетних. Мероприятие для возрастной категории 18+