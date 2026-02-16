Возрастное ограничение 18+
Ксения Собчак раскритиковала екатеринбургские трамваи
Фото: «Кровавая барыня» / t.me/bloodysx
В минувший понедельник, 23 февраля, в телеграм-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня» раскритиковали старенькие «красно-жёлтые» трамваи, которые ходят в Екатеринбурге.
Собачк напомнила, что для трамвайной ветки в Академический район, открытой три года назад, власти уральской столицы обещали закупить новые вагоны, и упрекнула в том, что по новой линии до сих пор ходят старые составы. Также Ксения Собчак отметила «переполненные остановки и постоянную давку в вагонах» из-за роста нагрузки на транспорт на фоне активной застройки Академического района.
Отдельно ресурс упомянул версию о том, что новый транспорт боятся выпускать на линию из-за «неблагополучной» остановки на Вторчермете, где подростки кошмарили водителей трамваев.
В администрации города заявили, что в 2026 году планируется закупка 50 новых трамваев, часть которых обещают направить в Академический. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Сейчас в Академический ходит только один маршрут – трамвай № 1 до Вторчермета. Жители жалуются на состояние вагонов: изношенный салон, грязь и повреждённые окна»,
– пишет ресурс.
