Возрастное ограничение 18+

Детский сад в Екатеринбурге заплатит 200 тысяч рублей за травму ребёнка

20.54 Вторник, 24 февраля 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге завершилась длительная судебная тяжба между матерью пострадавшего ребёнка и дошкольным учреждением Академического административного района города. История, начавшаяся с падения в раздевалке детского сада, закончилась взысканием с учреждения крупной денежной компенсации.

Несчастье случилось в марте 2024 года. В момент, когда дети в подготовительной группе остались без надзора взрослых, одного из мальчиков толкнул сверстник. Ребёнок упал и сильно ударился головой о скамью. Травма оказалась серьёзной и пострадавшего доставили в детскую больницу №9. Врачи диагностировали ушибленную рану лобной области.

Мать мальчика обратилась в прокуратуру Верх-Исетского района, и надзорное ведомство инициировало проверку. Выяснилось, что травма стала прямым следствием ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками детского сада, которые оставили детей без присмотра. Прокурор обратился в суд с иском к дошкольному учреждению о компенсации морального вреда, оценив страдания ребенка в 500 тысяч рублей.

В июле 2025 года Академический районный суд частично удовлетворил требования, взыскав с детсада в пользу матери 200 тысяч рублей. Суд принял во внимание физические и нравственные страдания мальчика и временную невозможность для него посещать детский сад.

Администрация детского сада не согласилась с решением и подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Представители ответчика настаивали на полной отмене выплаты, утверждая, что воспитатель не является непосредственным причинителем вреда, а назначенная сумма чрезмерно завышена. Однако судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда согласилась с выводами районного суда о том, что именно недостаточный контроль со стороны воспитателя привёл к травмированию ребенка. Размер компенсации был признан соразмерным перенесённым страданиям. Таким образом, решение суда первой инстанции оставлено без изменения и вступило в законную силу.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Детскую больницу Новолялинского округа отремонтировали после вмешательства прокуратуры
19 февраля 2026
Патрульные Верхней Пышмы нашли потерявшуюся девочку
24 февраля 2026
Курьера мошенников ждёт суд за кражу у пенсионерки из Екатеринбурга 840 тысяч рублей
16 февраля 2026
Врачи ТЦМК вместе с коллегами из Ревды спасли женщину с тяжёлой ЧМТ
19 февраля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Рейдерским захватом пытаются выставить в Невьянске попытки предпринимателя защитить свои имущественные права

Рассказываем, как в борьбе за помещения у уральца сначала забрали свободу, а теперь пытаются отобрать и бизнес
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:54 Детский сад в Екатеринбурге заплатит 200 тысяч рублей за травму ребёнка
20:33 В Екатеринбурге спасают брошенного канадского cфинкса с травмой челюсти
19:06 МТС обеспечила связью ключевой логистический центр Антарктиды
18:52 Патрульные Верхней Пышмы нашли потерявшуюся девочку
18:03 Прокуратура заставила Тугулымскую больницу расплатиться с бизнесменами
17:55 Жительница Режа за кулачный бой с полицейскими отправится в колонию
17:13 Музей природы Урала отметит День кошек
16:46 Шестеро свердловчан осуждены за вымогательство денег у земляков
15:37 Чиновница Ростехнадзора получила пять лет колонии за взятки
14:49 У нейрохирургов Екатеринбурга появился уникальный микроскоп
13:12 В Музее Андеграунда покажут фильм о легенде уральской поэзии Романе Тягунове
12:41 Суд обязал застройщика выплатить тагильчанам более 11 миллионов
12:23 Почти 60 тысяч екатеринбуржцев посетили главный каток города
11:30 Водителя из Серова сурово наказали за поддельные права
11:25 Замерзавшему в уральских снегах щенку подыскивают дом
11:00 В Свердловском облсуде оспорят отказ в признании «Дома обороны» памятником архитектуры
10:32 Свердловский областной краеведческий музей готовится к масштабной научной конференцией
10:01 Из-за сбоя в расписании в Кольцово задержаны четыре авиарейса
20:55 В УрФУ на базе ИРИТ-РТФ хотят создать учебно-научный центр «Микроэлектроника»
19:22 В Свердловской области ищут брошенного хозяевами кота
18:41 Екатеринбуржцев приглашают поучаствовать в «Открытой читке»
17:32 Из-за смены адреса девятиэтажки в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
16:38 Ещё двум подросткам, обвиняемым в нападении с ракетницей в Екатеринбурге, избрали меру пресечения
16:22 Нуждающуюся в пересадке сердца девочку успешно перевезли из Екатеринбурга в Москву
12:52 В Нижнем Тагиле сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников
11:40 Екатеринбурженка предупредила об отраве для собак в Верх-Исетском районе
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
20:54 Детский сад в Екатеринбурге заплатит 200 тысяч рублей за травму ребёнка
20:33 В Екатеринбурге спасают брошенного канадского cфинкса с травмой челюсти
19:06 МТС обеспечила связью ключевой логистический центр Антарктиды
18:52 Патрульные Верхней Пышмы нашли потерявшуюся девочку
18:03 Прокуратура заставила Тугулымскую больницу расплатиться с бизнесменами
17:55 Жительница Режа за кулачный бой с полицейскими отправится в колонию
17:13 Музей природы Урала отметит День кошек
16:46 Шестеро свердловчан осуждены за вымогательство денег у земляков
15:37 Чиновница Ростехнадзора получила пять лет колонии за взятки
14:49 У нейрохирургов Екатеринбурга появился уникальный микроскоп
13:12 В Музее Андеграунда покажут фильм о легенде уральской поэзии Романе Тягунове
12:41 Суд обязал застройщика выплатить тагильчанам более 11 миллионов
12:23 Почти 60 тысяч екатеринбуржцев посетили главный каток города
11:30 Водителя из Серова сурово наказали за поддельные права
11:25 Замерзавшему в уральских снегах щенку подыскивают дом
11:00 В Свердловском облсуде оспорят отказ в признании «Дома обороны» памятником архитектуры
10:32 Свердловский областной краеведческий музей готовится к масштабной научной конференцией
10:01 Из-за сбоя в расписании в Кольцово задержаны четыре авиарейса
20:55 В УрФУ на базе ИРИТ-РТФ хотят создать учебно-научный центр «Микроэлектроника»
19:22 В Свердловской области ищут брошенного хозяевами кота
18:41 Екатеринбуржцев приглашают поучаствовать в «Открытой читке»
17:32 Из-за смены адреса девятиэтажки в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
16:38 Ещё двум подросткам, обвиняемым в нападении с ракетницей в Екатеринбурге, избрали меру пресечения
16:22 Нуждающуюся в пересадке сердца девочку успешно перевезли из Екатеринбурга в Москву
12:52 В Нижнем Тагиле сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников
11:40 Екатеринбурженка предупредила об отраве для собак в Верх-Исетском районе
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK