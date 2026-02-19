Детский сад в Екатеринбурге заплатит 200 тысяч рублей за травму ребёнка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге завершилась длительная судебная тяжба между матерью пострадавшего ребёнка и дошкольным учреждением Академического административного района города. История, начавшаяся с падения в раздевалке детского сада, закончилась взысканием с учреждения крупной денежной компенсации.Несчастье случилось в марте 2024 года. В момент, когда дети в подготовительной группе остались без надзора взрослых, одного из мальчиков толкнул сверстник. Ребёнок упал и сильно ударился головой о скамью. Травма оказалась серьёзной и пострадавшего доставили в детскую больницу №9. Врачи диагностировали ушибленную рану лобной области.Мать мальчика обратилась в прокуратуру Верх-Исетского района, и надзорное ведомство инициировало проверку. Выяснилось, что травма стала прямым следствием ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками детского сада, которые оставили детей без присмотра. Прокурор обратился в суд с иском к дошкольному учреждению о компенсации морального вреда, оценив страдания ребенка в 500 тысяч рублей.В июле 2025 года Академический районный суд частично удовлетворил требования, взыскав с детсада в пользу матери 200 тысяч рублей. Суд принял во внимание физические и нравственные страдания мальчика и временную невозможность для него посещать детский сад.Администрация детского сада не согласилась с решением и подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Представители ответчика настаивали на полной отмене выплаты, утверждая, что воспитатель не является непосредственным причинителем вреда, а назначенная сумма чрезмерно завышена. Однако судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда согласилась с выводами районного суда о том, что именно недостаточный контроль со стороны воспитателя привёл к травмированию ребенка. Размер компенсации был признан соразмерным перенесённым страданиям. Таким образом, решение суда первой инстанции оставлено без изменения и вступило в законную силу.