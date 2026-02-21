Возрастное ограничение 18+
В УрФУ на базе ИРИТ-РТФ хотят создать учебно-научный центр «Микроэлектроника»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На базе нового корпуса Института радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ (ИРИТ-РТФ) Уральского федерального университета собираются создать учебно-научный центр «Микроэлектроника».
Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, освещая рабочую встречу губернатора Свердловской области Дениса Паслера с ректором УрФУ Ильей Обабковым, который был назначен новым руководителем университета распоряжением председателя правительства РФ Михаила Мишустина 16 февраля.
В ходе встречи Паслер и Обабков обсудили будущее вуза и обозначили его ключевые задачи. Среди них расширение перечня программ переподготовки и профориентационная работа для формирования кадрового потенциала региона.
Отдельно обозначено создание центра на базе ИРИТ-РТФ для развития микроэлектроники.
«Это проект стратегического значения для развития отечественной радиоэлектроники. Партнёром выступит Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь", которое будет участвовать в формировании научной повестки, разработке техзаданий, запуске технологического процесса, проведении сложных инновационных операций, обучении студентов и сопровождении заказа НИОКР по направлениям работы центра»,
– рассказали в ДИПе.
