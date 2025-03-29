Возрастное ограничение 18+
В прокуратуре раскрыли подробности убийства семьи из семи человек в 1993 году в Каменске-Уральском
Фото: Красногорский районный суд Каменска-Уральского
В прокуратуре Свердловской области рассказали, как Виктор Петриченко, обвиняемый в убийстве семи человек в 1993 году в Каменске Уральском, расправился с членами семьи, пригласившей вместе отпраздновать Новый год незнакомца, которого встретили на вокзале.
Напомним, о том, что было известно об этом убийстве, мы рассказывали в этом материале. Тогда Петриченко было 20 лет.
Теперь стали известны подробности того, как ранее незнакомого парня пригласили на праздник, и самого преступления. Так, по данным прокуратуры, они встретились на вокзале «Свердловск Пассажирский», где Виктор Петриченко приметил семью, внешний вид и поведение которых говорили об их высоком материальном достатке. Именно тогда обвиняемый задумал похитить их имущество. Он сам заговорил с членами семьи, стремясь расположить их к себе, и быстро достиг в этом успеха. Они стали распивать спиртное, после чего пригласили парня вместе отметить Новый год. Молодой человек согласился.
Убийство произошло в период с 17.00 31 декабря 1992 года по 05.00 1 января 1993 года. По версии следствия, перед тем как совершить его Виктор Петриченко добавил «клофелин» в алкоголь, который пили взрослые. Далее обвиняемый дождался, когда они уснут, и, используя слесарный молоток, стал разбивать головы. А когда расправился с ними, по очереди выманил детей на кухню, где с ними также расправился.
После того как с семьей было покончено, он похитил имущество на общую сумму свыше 86 тысяч рублей и скрылся.
Подчеркивается, что раскрыть преступление удалось благодаря новым методикам при проведении молекулярно-генетической экспертизы. Заключение показало, что биологические следы, изъяты на окурках, оставленных на месте преступления, принадлежат Петриченко. Также его отпечатки пальцев нашли на мебели и бутылке водки.
Рассматривать уголовное дело будут в Красногорском районном суде Каменска-Уральского.
Напомним, о том, что было известно об этом убийстве, мы рассказывали в этом материале. Тогда Петриченко было 20 лет.
Теперь стали известны подробности того, как ранее незнакомого парня пригласили на праздник, и самого преступления. Так, по данным прокуратуры, они встретились на вокзале «Свердловск Пассажирский», где Виктор Петриченко приметил семью, внешний вид и поведение которых говорили об их высоком материальном достатке. Именно тогда обвиняемый задумал похитить их имущество. Он сам заговорил с членами семьи, стремясь расположить их к себе, и быстро достиг в этом успеха. Они стали распивать спиртное, после чего пригласили парня вместе отметить Новый год. Молодой человек согласился.
Убийство произошло в период с 17.00 31 декабря 1992 года по 05.00 1 января 1993 года. По версии следствия, перед тем как совершить его Виктор Петриченко добавил «клофелин» в алкоголь, который пили взрослые. Далее обвиняемый дождался, когда они уснут, и, используя слесарный молоток, стал разбивать головы. А когда расправился с ними, по очереди выманил детей на кухню, где с ними также расправился.
После того как с семьей было покончено, он похитил имущество на общую сумму свыше 86 тысяч рублей и скрылся.
Подчеркивается, что раскрыть преступление удалось благодаря новым методикам при проведении молекулярно-генетической экспертизы. Заключение показало, что биологические следы, изъяты на окурках, оставленных на месте преступления, принадлежат Петриченко. Также его отпечатки пальцев нашли на мебели и бутылке водки.
Рассматривать уголовное дело будут в Красногорском районном суде Каменска-Уральского.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию