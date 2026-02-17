Возрастное ограничение 18+

Водителя из Серова сурово наказали за поддельные права

11.30 Вторник, 24 февраля 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Серове вынесен приговор местному жителю, который решил не восстанавливать водительское удостоверение законным путем. Вместо этого он приобрёл фальшивый документ.

Серовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Максима Гришина 1978 года рождения. Мужчина обвинялся в приобретении, хранении и использовании поддельного удостоверения, предоставляющего право управления транспортным средством.

Как следует из материалов дела, поводом для поиска нелегальных путей стало предыдущее нарушение. Ранее Гришин был привлечён к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. В январе 2025 года он нашёл в интернете объявление о продаже поддельных прав, связался с продавцом и отправил свою фотографию и анкетные данные. Стоимость «услуги» составила более 27 тысяч рублей. Готовое фальшивое удостоверение мужчина получил по почте через транспортную компанию.

Преступление было раскрыто 16 июня 2025 года, когда Гришин попался на глаза инспекторам ГИБДД за рулем автомобиля «Лада Веста». При проверке документов он предъявил поддельное водительское удостоверение, которое сразу вызвало подозрение у сотрудников полиции. Фальшивка была изъята и направлена на экспертизу, которая подтвердила, что документ не является подлинным.

В судебном заседании вина мужчины была полностью доказана. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ. В качестве наказания Максиму Гришину назначены принудительные работы сроком на 6 месяцев. При этом из его заработной платы будет удерживаться 10 процентов в доход государства.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Владельца контрафактного табака на 4 миллиона будут судить в Каменске-Уральском
17 февраля 2026
Свердловчанам вернули десятки миллионов за бракованные покупки и спорные услуги
17 февраля 2026
Областной суд поставил точку в деле полицейского-взяточника из Невьянска
18 февраля 2026
К трём годам колонии приговорили екатеринбуржца за нападение на сотрудницу ПДН
18 февраля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Рейдерским захватом пытаются выставить в Невьянске попытки предпринимателя защитить свои имущественные права

Рассказываем, как в борьбе за помещения у уральца сначала забрали свободу, а теперь пытаются отобрать и бизнес
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:12 В Музее Андеграунда покажут фильм о легенде уральской поэзии Романе Тягунове
12:41 Суд обязал застройщика выплатить тагильчанам более 11 миллионов
12:23 Почти 60 тысяч екатеринбуржцев посетили главный каток города
11:30 Водителя из Серова сурово наказали за поддельные права
11:25 Замерзавшему в уральских снегах щенку подыскивают дом
11:00 В Свердловском облсуде оспорят отказ в признании «Дома обороны» памятником архитектуры
10:32 Свердловский областной краеведческий музей готовится к масштабной научной конференцией
10:01 Из-за сбоя в расписании в Кольцово задержаны четыре авиарейса
20:55 В УрФУ на базе ИРИТ-РТФ хотят создать учебно-научный центр «Микроэлектроника»
19:22 В Свердловской области ищут брошенного хозяевами кота
18:41 Екатеринбуржцев приглашают поучаствовать в «Открытой читке»
17:32 Из-за смены адреса девятиэтажки в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
16:38 Ещё двум подросткам, обвиняемым в нападении с ракетницей в Екатеринбурге, избрали меру пресечения
16:22 Нуждающуюся в пересадке сердца девочку успешно перевезли из Екатеринбурга в Москву
12:52 В Нижнем Тагиле сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников
11:40 Екатеринбурженка предупредила об отраве для собак в Верх-Исетском районе
11:08 В Ревде водительница Chery Tiggo сбила пенсионерку на пешеходном переходе
10:43 Финансы и логистика возглавили рост вакансий с наставничеством
09:41 Сотрудницы ГИБДД поздравили мужчин-водителей с Днём защитника Отечества в Свердловской области
09:29 О тридцатиградусных морозах в Свердловской области предупреждают синоптики
16:15 Екатеринбурженка обвинила соседа в нападении
13:05 Более 850 лыжников приняли участие в марафоне «Европа-Азия» в Первоуральске
12:57 В Екатеринбурге пятеро человек пытались обокрасть медклинику на Фрунзе
12:38 В Алапаевске пьяный водитель спровоцировал ДТП на перекрёстке
12:12 Провалившегося под лёд на Шарташе мужчину спасли в Екатеринбурге
10:58 ГИБДД разбирается в пятничном ДТП с автобусом в Белоярском районе
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
13:12 В Музее Андеграунда покажут фильм о легенде уральской поэзии Романе Тягунове
12:41 Суд обязал застройщика выплатить тагильчанам более 11 миллионов
12:23 Почти 60 тысяч екатеринбуржцев посетили главный каток города
11:30 Водителя из Серова сурово наказали за поддельные права
11:25 Замерзавшему в уральских снегах щенку подыскивают дом
11:00 В Свердловском облсуде оспорят отказ в признании «Дома обороны» памятником архитектуры
10:32 Свердловский областной краеведческий музей готовится к масштабной научной конференцией
10:01 Из-за сбоя в расписании в Кольцово задержаны четыре авиарейса
20:55 В УрФУ на базе ИРИТ-РТФ хотят создать учебно-научный центр «Микроэлектроника»
19:22 В Свердловской области ищут брошенного хозяевами кота
18:41 Екатеринбуржцев приглашают поучаствовать в «Открытой читке»
17:32 Из-за смены адреса девятиэтажки в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
16:38 Ещё двум подросткам, обвиняемым в нападении с ракетницей в Екатеринбурге, избрали меру пресечения
16:22 Нуждающуюся в пересадке сердца девочку успешно перевезли из Екатеринбурга в Москву
12:52 В Нижнем Тагиле сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников
11:40 Екатеринбурженка предупредила об отраве для собак в Верх-Исетском районе
11:08 В Ревде водительница Chery Tiggo сбила пенсионерку на пешеходном переходе
10:43 Финансы и логистика возглавили рост вакансий с наставничеством
09:41 Сотрудницы ГИБДД поздравили мужчин-водителей с Днём защитника Отечества в Свердловской области
09:29 О тридцатиградусных морозах в Свердловской области предупреждают синоптики
16:15 Екатеринбурженка обвинила соседа в нападении
13:05 Более 850 лыжников приняли участие в марафоне «Европа-Азия» в Первоуральске
12:57 В Екатеринбурге пятеро человек пытались обокрасть медклинику на Фрунзе
12:38 В Алапаевске пьяный водитель спровоцировал ДТП на перекрёстке
12:12 Провалившегося под лёд на Шарташе мужчину спасли в Екатеринбурге
10:58 ГИБДД разбирается в пятничном ДТП с автобусом в Белоярском районе
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK