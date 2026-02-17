Водителя из Серова сурово наказали за поддельные права

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Серове вынесен приговор местному жителю, который решил не восстанавливать водительское удостоверение законным путем. Вместо этого он приобрёл фальшивый документ.Серовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Максима Гришина 1978 года рождения. Мужчина обвинялся в приобретении, хранении и использовании поддельного удостоверения, предоставляющего право управления транспортным средством.Как следует из материалов дела, поводом для поиска нелегальных путей стало предыдущее нарушение. Ранее Гришин был привлечён к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. В январе 2025 года он нашёл в интернете объявление о продаже поддельных прав, связался с продавцом и отправил свою фотографию и анкетные данные. Стоимость «услуги» составила более 27 тысяч рублей. Готовое фальшивое удостоверение мужчина получил по почте через транспортную компанию.Преступление было раскрыто 16 июня 2025 года, когда Гришин попался на глаза инспекторам ГИБДД за рулем автомобиля «Лада Веста». При проверке документов он предъявил поддельное водительское удостоверение, которое сразу вызвало подозрение у сотрудников полиции. Фальшивка была изъята и направлена на экспертизу, которая подтвердила, что документ не является подлинным.В судебном заседании вина мужчины была полностью доказана. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ. В качестве наказания Максиму Гришину назначены принудительные работы сроком на 6 месяцев. При этом из его заработной платы будет удерживаться 10 процентов в доход государства.