Шестеро свердловчан осуждены за вымогательство денег у земляков

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Ревде вынесен приговор участникам организованной преступной группы, которая на протяжении двух лет терроризировала местных жителей. Ревдинский городской суд отправил за решетку четверых жителей Ревды, а также граждан Мариинска и Екатеринбурга.Согласно материалам уголовного дела, в период с 2022 по 2024 год злоумышленники промышляли незаконным отъёмом денег у земляков. Преступники использовали комплексную методику запугивания: жертвам угрожали не только физической расправой, но и распространением компрометирующих сведений об их якобы противоправной деятельности. Под таким давлением потерпевшие вынуждены были расставаться с деньгами.Общая сумма незаконно полученных средств составила 248 тысяч рублей. Для некоторых жертв выплаты оказались неподъёмными — людям пришлось оформлять займы в микрофинансовых организациях, чтобы рассчитаться с вымогателями и избежать обещанных последствий.Помимо вымогательства, двое фигурантов — Артем Карпов и Андрей Щукин — обвинялись в незаконном создании юридического лица. Как установило следствие, они организовали схему по получению контроля над двумя коммерческими структурами: ООО «Рестайл» и ООО «ФАРМКОМ». Используя подставных лиц, злоумышленники незаконно внесли изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, фактически став руководителями этих фирм.В судебном заседании только двое подсудимых признали свою вину, остальные попытались уйти от ответственности. Однако собранные доказательства оказались неопровержимыми: показания потерпевших и свидетелей, а также материалы уголовного дела полностью подтвердили вину всей группы. Суд, оценив все обстоятельства, назначил наказание каждому из участников.Лидеру группы Артему Карпову суд определил 5 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Андрей Щукин проведёт за решёткой 3 года. Эдуард Гимаев и Самвел Сагателян приговорены к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима. Двое других фигурантов — Евгений Кокухин и Иван Ялин — получили условные сроки: 2 года 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком 3 года.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в Свердловском областном суде в апелляционном порядке. Мероприятие для возрастной категории 18+