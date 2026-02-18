Возрастное ограничение 18+
Суд ужесточил приговор свердловскому агропромышленному экс-чиновнику
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Свердловский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и ужесточил наказание Виктору Волынкину. Ранее этот человек был ведущим специалистом отдела государственного технического надзора регионального Министерства агропромышленного комплекса.
В декабре 2024 года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал Волынкина виновным в получении взятки в крупном размере и назначил наказание в виде крупного штрафа. Однако прокуратура посчитала приговор слишком мягким и обжаловала его, попросив назначить чиновнику реальное лишение свободы.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что Волынкин, используя служебное положение, в течение длительного времени получал деньги от директора АНПОО «МотоАкадемия». Преступная схема действовала с января 2020 года по май 2022 года. Чиновник систематически закрывал глаза на выявленные им же самим нарушения в работе автошколы и не применял меры ответственности. Общая сумма незаконного вознаграждения составила более 531 тысячи рублей.
Первоначально районный суд назначил Волынкину наказание в виде штрафа в размере свыше 3,4 миллиона рублей. Кроме того, суд первой инстанции постановил взыскать с осужденного в доход государства всю сумму полученной взятки и лишил его права занимать определённые должности на пять лет. Тем не менее, прокуратура настояла на более суровом наказании, и областной суд поддержал эту позицию.
Апелляционная инстанция назначила Виктору Волынкину семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также суд дополнительно оштрафовал его на сумму более миллиона рублей.
