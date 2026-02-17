Возрастное ограничение 18+
Фейк о производстве цинковых гробов пытались запустить в Свердловской области
Фото: «Антитеррор Урал» / t.me/antiterror_ural
В Свердловской области пытались распространить фейк о запуске производства цинковых гробов.
Как передаёт 66.ru, журналисты местных изданий и пабликов получили сообщение от поддельного аккаунта начальника отдела пресс-службы губернатора Марины Питулы. В нём говорилось якобы об открытии нового цеха на «Уралмашзаводе». К тексту прилагалась фейковая фотография с Денисом Паслером.
В антитеррористической комиссии региона подтвердили, что эти сообщения и фото – фейк, и призывали не распространять эту информацию.
Как передаёт 66.ru, журналисты местных изданий и пабликов получили сообщение от поддельного аккаунта начальника отдела пресс-службы губернатора Марины Питулы. В нём говорилось якобы об открытии нового цеха на «Уралмашзаводе». К тексту прилагалась фейковая фотография с Денисом Паслером.
В антитеррористической комиссии региона подтвердили, что эти сообщения и фото – фейк, и призывали не распространять эту информацию.
«Фейковый пост направлен на дискредитацию оборонно-промышленного комплекса и распространение дезинформации о ходе специальной военной операции»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– пишет «Антитеррор Урал».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
По предприятиям оборонки в Свердловской разослали поддельное письмо о снятии брони с сотрудников
17 февраля 2026
17 февраля 2026