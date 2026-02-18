Возрастное ограничение 18+

Жительница Режа за кулачный бой с полицейскими отправится в колонию

17.55 Вторник, 24 февраля 2026
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Реже вынесен приговор местной жительнице, которая встретила сотрудниц полиции нецензурной бранью и физическим насилием. Таким агрессивным образом она пыталась доказать, что является хорошей матерью.

Инцидент произошёл поздним вечером 22 июля 2025 года. Около полуночи участковые уполномоченные получили тревожный сигнал от встревоженной жительницы города. Женщина сообщила, что в одной из квартир дома № 72/1 по улице Ленина находятся двое маленьких детей, а их мать при этом пребывает в состоянии сильного алкогольного опьянения. Полицейские незамедлительно выехали на проверку. Прибыв на место, стражи порядка потребовали открыть дверь, однако находившиеся внутри люди проигнорировали законное требование и отказались впускать представителей власти. Лишь спустя продолжительное время дверь открыла нетрезвая хозяйка квартиры.

Женщина вместо объяснений сразу перешла в наступление. Она набросилась на сотрудниц полиции с кулаками и начала избивать их руками. При этом в адрес обеих представительниц власти посыпались оскорбления и унизительные выражения с использованием нецензурной брани. Против агрессивной гражданки было возбуждено уголовное дело.

В судебном заседании подсудимая частично признала свою вину. Женщина не отрицала, что действительно наносила удары полицейским, однако настаивала на том, что действовала в рамках самообороны. По её версии, агрессия была вызвана желанием защитить себя и детей от действий стражей порядка, которые она сочла неправомерными. Однако собранные доказательства, включая показания потерпевших и материалы дела, полностью опровергли эту версию.

В итоге женщина была признана виновной по двум статьям Уголовного кодекса: часть 1 статьи 318 (применение насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти) и статья 319 (публичное оскорбление представителя власти). За эти преступления суд назначил ей наказание в виде 1 года 1 месяца колонии общего режима. Однако при вынесении окончательного приговора суд учел, что у женщины уже имелась непогашенная судимость за незаконный оборот наркотиков и угон автомобиля. Путем частичного сложения наказаний подсудимую приговорили к 7 годам и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
К трём годам колонии приговорили екатеринбуржца за нападение на сотрудницу ПДН
18 февраля 2026
Водителя из Серова сурово наказали за поддельные права
24 февраля 2026
Присяжные оправдали обвиняемую в убийстве трёхлетнего сына екатеринбурженку
16 февраля 2026
«Дутая статистика вместо схемы НТО». Конфликт властей Екатеринбурга с киоскерами усугубляется
20 февраля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Рейдерским захватом пытаются выставить в Невьянске попытки предпринимателя защитить свои имущественные права

Рассказываем, как в борьбе за помещения у уральца сначала забрали свободу, а теперь пытаются отобрать и бизнес
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:06 МТС обеспечила связью ключевой логистический центр Антарктиды
18:52 Патрульные Верхней Пышмы нашли потерявшуюся девочку
18:03 Прокуратура заставила Тугулымскую больницу расплатиться с бизнесменами
17:55 Жительница Режа за кулачный бой с полицейскими отправится в колонию
17:13 Музей природы Урала отметит День кошек
16:46 Шестеро свердловчан осуждены за вымогательство денег у земляков
15:37 Чиновница Ростехнадзора получила пять лет колонии за взятки
14:49 У нейрохирургов Екатеринбурга появился уникальный микроскоп
13:12 В Музее Андеграунда покажут фильм о легенде уральской поэзии Романе Тягунове
12:41 Суд обязал застройщика выплатить тагильчанам более 11 миллионов
12:23 Почти 60 тысяч екатеринбуржцев посетили главный каток города
11:30 Водителя из Серова сурово наказали за поддельные права
11:25 Замерзавшему в уральских снегах щенку подыскивают дом
11:00 В Свердловском облсуде оспорят отказ в признании «Дома обороны» памятником архитектуры
10:32 Свердловский областной краеведческий музей готовится к масштабной научной конференцией
10:01 Из-за сбоя в расписании в Кольцово задержаны четыре авиарейса
20:55 В УрФУ на базе ИРИТ-РТФ хотят создать учебно-научный центр «Микроэлектроника»
19:22 В Свердловской области ищут брошенного хозяевами кота
18:41 Екатеринбуржцев приглашают поучаствовать в «Открытой читке»
17:32 Из-за смены адреса девятиэтажки в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
16:38 Ещё двум подросткам, обвиняемым в нападении с ракетницей в Екатеринбурге, избрали меру пресечения
16:22 Нуждающуюся в пересадке сердца девочку успешно перевезли из Екатеринбурга в Москву
12:52 В Нижнем Тагиле сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников
11:40 Екатеринбурженка предупредила об отраве для собак в Верх-Исетском районе
11:08 В Ревде водительница Chery Tiggo сбила пенсионерку на пешеходном переходе
10:43 Финансы и логистика возглавили рост вакансий с наставничеством
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
19:06 МТС обеспечила связью ключевой логистический центр Антарктиды
18:52 Патрульные Верхней Пышмы нашли потерявшуюся девочку
18:03 Прокуратура заставила Тугулымскую больницу расплатиться с бизнесменами
17:55 Жительница Режа за кулачный бой с полицейскими отправится в колонию
17:13 Музей природы Урала отметит День кошек
16:46 Шестеро свердловчан осуждены за вымогательство денег у земляков
15:37 Чиновница Ростехнадзора получила пять лет колонии за взятки
14:49 У нейрохирургов Екатеринбурга появился уникальный микроскоп
13:12 В Музее Андеграунда покажут фильм о легенде уральской поэзии Романе Тягунове
12:41 Суд обязал застройщика выплатить тагильчанам более 11 миллионов
12:23 Почти 60 тысяч екатеринбуржцев посетили главный каток города
11:30 Водителя из Серова сурово наказали за поддельные права
11:25 Замерзавшему в уральских снегах щенку подыскивают дом
11:00 В Свердловском облсуде оспорят отказ в признании «Дома обороны» памятником архитектуры
10:32 Свердловский областной краеведческий музей готовится к масштабной научной конференцией
10:01 Из-за сбоя в расписании в Кольцово задержаны четыре авиарейса
20:55 В УрФУ на базе ИРИТ-РТФ хотят создать учебно-научный центр «Микроэлектроника»
19:22 В Свердловской области ищут брошенного хозяевами кота
18:41 Екатеринбуржцев приглашают поучаствовать в «Открытой читке»
17:32 Из-за смены адреса девятиэтажки в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
16:38 Ещё двум подросткам, обвиняемым в нападении с ракетницей в Екатеринбурге, избрали меру пресечения
16:22 Нуждающуюся в пересадке сердца девочку успешно перевезли из Екатеринбурга в Москву
12:52 В Нижнем Тагиле сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников
11:40 Екатеринбурженка предупредила об отраве для собак в Верх-Исетском районе
11:08 В Ревде водительница Chery Tiggo сбила пенсионерку на пешеходном переходе
10:43 Финансы и логистика возглавили рост вакансий с наставничеством
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK