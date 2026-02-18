Жительница Режа за кулачный бой с полицейскими отправится в колонию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Реже вынесен приговор местной жительнице, которая встретила сотрудниц полиции нецензурной бранью и физическим насилием. Таким агрессивным образом она пыталась доказать, что является хорошей матерью.Инцидент произошёл поздним вечером 22 июля 2025 года. Около полуночи участковые уполномоченные получили тревожный сигнал от встревоженной жительницы города. Женщина сообщила, что в одной из квартир дома № 72/1 по улице Ленина находятся двое маленьких детей, а их мать при этом пребывает в состоянии сильного алкогольного опьянения. Полицейские незамедлительно выехали на проверку. Прибыв на место, стражи порядка потребовали открыть дверь, однако находившиеся внутри люди проигнорировали законное требование и отказались впускать представителей власти. Лишь спустя продолжительное время дверь открыла нетрезвая хозяйка квартиры.Женщина вместо объяснений сразу перешла в наступление. Она набросилась на сотрудниц полиции с кулаками и начала избивать их руками. При этом в адрес обеих представительниц власти посыпались оскорбления и унизительные выражения с использованием нецензурной брани. Против агрессивной гражданки было возбуждено уголовное дело.В судебном заседании подсудимая частично признала свою вину. Женщина не отрицала, что действительно наносила удары полицейским, однако настаивала на том, что действовала в рамках самообороны. По её версии, агрессия была вызвана желанием защитить себя и детей от действий стражей порядка, которые она сочла неправомерными. Однако собранные доказательства, включая показания потерпевших и материалы дела, полностью опровергли эту версию.В итоге женщина была признана виновной по двум статьям Уголовного кодекса: часть 1 статьи 318 (применение насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти) и статья 319 (публичное оскорбление представителя власти). За эти преступления суд назначил ей наказание в виде 1 года 1 месяца колонии общего режима. Однако при вынесении окончательного приговора суд учел, что у женщины уже имелась непогашенная судимость за незаконный оборот наркотиков и угон автомобиля. Путем частичного сложения наказаний подсудимую приговорили к 7 годам и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован. Мероприятие для возрастной категории 18+