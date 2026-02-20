Из-за сбоя в расписании в Кольцово задержаны четыре авиарейса

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловская транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с массовыми задержками авиарейсов в аэропорту Кольцово. Надзорное ведомство организовало проверочные мероприятия в связи с несоблюдением времени вылета сразу четырёх воздушных судов.Сегодня, 24 февраля, четыре самолёта не смогли отправиться из Кольцово по расписанию. В числе задержанных числятся рейсы авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Россия» и «Победа». Пассажиры ожидают вылета в Узбекистан и на популярные курортные направления России.Так, рейс U6-2265 компании «Уральские авиалинии» в Ташкент должен был вылететь ранним утром в 06.10, но теперь его отправление ожидается не ранее 11.00. Ещё один борт этого же перевозчика в Самарканд (U6-2861) задерживается более существенно: при плановом времени вылета накануне в 21.00, борт поднимется в воздух только после полудня — в 12.30. Для 72 пассажиров данного рейса, прибывших в аэропорт, организовано размещение в гостинице «Атлантика».Как сообщает транспортная прокуратура, сложности с отправлением возникли и у перевозчика «Россия»: самолёт FV-6122, следующий в Сочи, задерживается почти на десять часов. Вместо 06.05 утра его вылет перенесен на 15.35. Ожидающие этого рейса 14 человек были направлены в гостиницу «Аист». А самая длительная задержка ожидает пассажиров лоукостера «Победа». Рейс DP-340 в Сочи по расписанию значился на 06.15 утра, однако ориентировочное время вылета сдвинуто на вечер — на 18.40. В связи с длительным ожиданием для пассажиров «Победы» также предоставлен отдых в гостинице «Атлантика». Мероприятие для возрастной категории 18+