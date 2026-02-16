Свердловский областной краеведческий музей готовится к масштабной научной конференцией

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Торжественные мероприятия пройдут в Екатеринбурге по случаю некруглого, но солидного юбилея Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера. Празднование его 155-летнего юбилея запланировано на 30 и 31 марта.Центральным событием юбилейных дней станет Всероссийская научно-практическая конференция «Музеи в пространстве культуры: проблемы сохранения и актуализации наследия». Участникам её предстоит обсудить широкий круг профессиональных вопросов, разделённых на несколько тематических блоков. Один из них будет посвящён осмыслению истории XX века через призму музейных экспозиций и коллекций. Отдельная дискуссия развернётся вокруг научных изысканий и сложных задач атрибуции музейных памятников. Также в центре внимания окажутся современные форматы презентации наследия и эффективные методики взаимодействия с музейной аудиторией.Итоги работы форума будут опубликованы в виде электронного сборника докладов. Издание будет зарегистрировано в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).Организаторы конференции приглашают к диалогу музейных работников, историков, исследователей и реставраторов со всей страны. Для того чтобы стать частью юбилейной программы, исследователям необходимо поторопиться с подачей заявок — у них остаётся на это всего четыре дня: приём документов по электронному адресу 155sokm@uolemuseum.ru осуществляется строго до 28 февраля. Мероприятие для возрастной категории 18+