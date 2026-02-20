В Нижнем Тагиле пропала 14-летняя девочка в чёрной куртке с белым капюшоном

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Нижнем Тагиле волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» помогают найти 14-летнюю Марию Репрынцеву. Вчера, 24 февраля, она не вернулась с прогулки.Ориентировку на подростка опубликовали минувшей ночью. У пропавшей рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы и карие глаза. Была одета в чёрную куртку с белым капюшоном, тёмные джинсы и чёрные укороченные сапоги.Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки, просят звонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112. Мероприятие для возрастной категории 18+