В Нижнем Тагиле пропала 14-летняя девочка в чёрной куртке с белым капюшоном
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» помогают найти 14-летнюю Марию Репрынцеву. Вчера, 24 февраля, она не вернулась с прогулки.
Ориентировку на подростка опубликовали минувшей ночью. У пропавшей рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы и карие глаза. Была одета в чёрную куртку с белым капюшоном, тёмные джинсы и чёрные укороченные сапоги.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки, просят звонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
