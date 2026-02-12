Возрастное ограничение 18+

Пожар в Пригородном районе лишил жизни мужчину и его несовершеннолетнего сына

20.17 Пятница, 20 февраля 2026
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Пригородном районе Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту трагической гибели двух человек в результате ночного пожара. Возгорание произошло в ночь на 20 февраля.

Минувшей ночью в частном доме на улице Ленина в селе Новопаньшино произошёл сильный пожар. При тушении огня сотрудники пожарной службы обнаружили тела двух погибших.

Сообщение о случившемся поступило в правоохранительные органы незамедлительно. Следственным отделом по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила регионального управления СК России было инициировано уголовное дело по статье 109 УК РФ. Данная статья квалифицирует произошедшее как причинение смерти по неосторожности.

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что жертвами огня стали местный житель и его несовершеннолетний сын. При осмотре тел погибших криминалисты не обнаружили видимых признаков, указывающих на криминальный характер смерти. Тем не менее, для установления точных причин гибели людей и очага возгорания назначен комплекс необходимых экспертных исследований. Специалистам предстоит выяснить, что именно стало причиной смертельного пожара — неисправность электропроводки, неосторожное обращение с огнём или иные факторы.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
