Областной суд поставил точку в деле полицейского-взяточника из Невьянска
Фото: прокуратура Свердловской области
Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор бывшему начальнику отделения экономической безопасности МО МВД «Невьянское» Алексею Храмкову. Ранее, в декабре 2025 года, Кировградский городской суд признал его виновным в получении крупной взятки.
Экс-полицейского осудили за преступление, предусмотренное пунктами «а» и «в» части 5 статьи 290 УК РФ. Установлено, что в мае 2025 года Храмков и его подчиненный Кирилл Бычков получили от местного жителя 250 тысяч рублей. Деньги за общее покровительство были оставлены в бардачке автомобиля Бычкова. Взятка предназначалась за попустительство в отношении незаконной добычи драгоценного металла на территории Невьянского и Кировградского районов.
Алексей Храмков признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде пяти лет колонии строгого режима. Также бывший майор полиции должен выплатить штраф в размере четырехкратной суммы взятки — один миллион рублей. Кроме того, его лишили специального звания и права занимать определенные должности в правоохранительных органах на пять лет. Однако сторона защиты и прокурор обжаловали это решение, посчитав приговор несправедливым.
Свердловский областной суд, изучив материалы уголовного дела и заслушав доводы сторон, внёс коррективы в решение Кировградского суда. Апелляционная инстанция исключила из дополнительного наказания Храмкову запрет на исполнение административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций. В то же время суд отменил приговор в части неразрешения вопроса о конфискации имущества осужденного. Теперь дело в этой части будет рассмотрено заново в Кировградском суде, но уже в ином составе судей.
В остальном вердикт городского суда оставлен без изменений. Таким образом, приговор Храмкову в основной части вступил в законную силу. Что касается второго фигуранта этого дела — Кирилла Бычкова, то его приговор пока не вступил в законную силу и продолжает обжаловаться сторонами.
