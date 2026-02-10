Возрастное ограничение 18+

Областной суд поставил точку в деле полицейского-взяточника из Невьянска

18.40 Среда, 18 февраля 2026
Фото: прокуратура Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор бывшему начальнику отделения экономической безопасности МО МВД «Невьянское» Алексею Храмкову. Ранее, в декабре 2025 года, Кировградский городской суд признал его виновным в получении крупной взятки.

Экс-полицейского осудили за преступление, предусмотренное пунктами «а» и «в» части 5 статьи 290 УК РФ. Установлено, что в мае 2025 года Храмков и его подчиненный Кирилл Бычков получили от местного жителя 250 тысяч рублей. Деньги за общее покровительство были оставлены в бардачке автомобиля Бычкова. Взятка предназначалась за попустительство в отношении незаконной добычи драгоценного металла на территории Невьянского и Кировградского районов.

Алексей Храмков признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде пяти лет колонии строгого режима. Также бывший майор полиции должен выплатить штраф в размере четырехкратной суммы взятки — один миллион рублей. Кроме того, его лишили специального звания и права занимать определенные должности в правоохранительных органах на пять лет. Однако сторона защиты и прокурор обжаловали это решение, посчитав приговор несправедливым.

Свердловский областной суд, изучив материалы уголовного дела и заслушав доводы сторон, внёс коррективы в решение Кировградского суда. Апелляционная инстанция исключила из дополнительного наказания Храмкову запрет на исполнение административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций. В то же время суд отменил приговор в части неразрешения вопроса о конфискации имущества осужденного. Теперь дело в этой части будет рассмотрено заново в Кировградском суде, но уже в ином составе судей.

В остальном вердикт городского суда оставлен без изменений. Таким образом, приговор Храмкову в основной части вступил в законную силу. Что касается второго фигуранта этого дела — Кирилла Бычкова, то его приговор пока не вступил в законную силу и продолжает обжаловаться сторонами.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Вступил приговор екатеринбургскому подростку с ножом
10 февраля 2026
Экс-сотрудник полиции осуждён за гибель пенсионерки в Екатеринбурге
11 февраля 2026
Расстрелявшему внедорожник екатеринбуржцу смягчили приговор
10 февраля 2026
За вовлечение трёх подростков в угон автомобиля осудили первоуральца
11 февраля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Рейдерским захватом пытаются выставить в Невьянске попытки предпринимателя защитить свои имущественные права

Рассказываем, как в борьбе за помещения у уральца сначала забрали свободу, а теперь пытаются отобрать и бизнес
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:29 В Екатеринбургском зоопарке выбирают Зоо-Мистера 2026 года
20:52 Жители Екатеринбурга назвали самые привлекательные качества в потенциальном партнёре
20:12 Забившие оппонента табуретом преступники признаны виновными в Серовском суде
19:40 Эхо «Кинопробы» донесётся до Дома Кино в Екатеринбурге
18:40 Областной суд поставил точку в деле полицейского-взяточника из Невьянска
18:28 Дополнительные электрички запустят в Свердловской области на праздничные выходные
17:05 Крупный российский банк озвучил сроки импортозамещения ПО
16:53 Тридцатиградусные морозы вернутся в Свердловскую область
16:42 В верхнепышминском посёлке Исеть массово взыскивают деньги за незаконно начисленные счета за отопление
16:23 Екатеринбуржцы отдают предпочтение старым моделям iPhone
16:20 К трём годам колонии приговорили екатеринбуржца за нападение на сотрудницу ПДН
16:15 Данные Владимира Соловьёва и ЦБ по объёму хищений кибермошенников у россиян разошлись на порядок
15:30 Соловьёв приехал в Екатеринбург бесплатно работать на форуме «Кибербезопасность в финансах»
15:20 Пранкер, пропагандист, банкиры и депутат Госдумы призвали наказывать тех, кто обманывает людей
14:58 «Умный» рудник и интеллектуальные системы добычи обсудили в Верхней Пышме
14:10 Свердловские наркологи проверят на зависимость порядка 30 тысяч подростков
13:19 В Краснотурьинске грузовик оставил без света 15 частных домов
13:02 Жители Свердловской области могут выбрать логотип для движения «За здоровое долголетие»
12:13 Выпускника екатеринбургского техникума оштрафовали за взятку преподавателю
11:44 Экс-директора «Столовой №41» признали виновной в хищении 80 млн при организации школьного питания
11:13 Стрелявшего у бара «Молодость» в Екатеринбурге отправили в колонию на два года
10:45 Суд отказал Соцфонду во взыскании 65 тысяч рублей с отчисленной студентки в Нижнем Тагиле
10:15 Рейдерским захватом пытаются выставить в Невьянске попытки предпринимателя защитить свои имущественные права
09:57 Два человека погибли при пожаре в Слободо-Туринском районе
09:24 В Пышме остановили подростка на скутере
21:07 Котик Рудольф заплатил за самовыгул по уральской деревне ушами и хвостом
Все новости Свердловской области
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
Все новости России и мира
21:29 В Екатеринбургском зоопарке выбирают Зоо-Мистера 2026 года
20:52 Жители Екатеринбурга назвали самые привлекательные качества в потенциальном партнёре
20:12 Забившие оппонента табуретом преступники признаны виновными в Серовском суде
19:40 Эхо «Кинопробы» донесётся до Дома Кино в Екатеринбурге
18:40 Областной суд поставил точку в деле полицейского-взяточника из Невьянска
18:28 Дополнительные электрички запустят в Свердловской области на праздничные выходные
17:05 Крупный российский банк озвучил сроки импортозамещения ПО
16:53 Тридцатиградусные морозы вернутся в Свердловскую область
16:42 В верхнепышминском посёлке Исеть массово взыскивают деньги за незаконно начисленные счета за отопление
16:23 Екатеринбуржцы отдают предпочтение старым моделям iPhone
16:20 К трём годам колонии приговорили екатеринбуржца за нападение на сотрудницу ПДН
16:15 Данные Владимира Соловьёва и ЦБ по объёму хищений кибермошенников у россиян разошлись на порядок
15:30 Соловьёв приехал в Екатеринбург бесплатно работать на форуме «Кибербезопасность в финансах»
15:20 Пранкер, пропагандист, банкиры и депутат Госдумы призвали наказывать тех, кто обманывает людей
14:58 «Умный» рудник и интеллектуальные системы добычи обсудили в Верхней Пышме
14:10 Свердловские наркологи проверят на зависимость порядка 30 тысяч подростков
13:19 В Краснотурьинске грузовик оставил без света 15 частных домов
13:02 Жители Свердловской области могут выбрать логотип для движения «За здоровое долголетие»
12:13 Выпускника екатеринбургского техникума оштрафовали за взятку преподавателю
11:44 Экс-директора «Столовой №41» признали виновной в хищении 80 млн при организации школьного питания
11:13 Стрелявшего у бара «Молодость» в Екатеринбурге отправили в колонию на два года
10:45 Суд отказал Соцфонду во взыскании 65 тысяч рублей с отчисленной студентки в Нижнем Тагиле
10:15 Рейдерским захватом пытаются выставить в Невьянске попытки предпринимателя защитить свои имущественные права
09:57 Два человека погибли при пожаре в Слободо-Туринском районе
09:24 В Пышме остановили подростка на скутере
21:07 Котик Рудольф заплатил за самовыгул по уральской деревне ушами и хвостом
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK