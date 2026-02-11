Возрастное ограничение 18+
Экс-директора «Столовой №41» признали виновной в хищении 80 млн при организации школьного питания
Фото: прокуратура Свердловской области
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал бывшую исполняющую обязанности директора ЕМУП «Столовая № 41» Надежду Аристову виновной по делу о хищении 80 миллионов рублей при организации школьного питания.
Согласно материалам дела, с января 2022 года по декабрь 2023 года в школы поставлялось меньше продуктов, чем указывалось в документах, а разница между фактически использованным объёмом и отражённым в отчётах похищалась. Таким образом, бюджету города причинён ущерб на сумму не менее 80,1 миллиона рублей.
Напомню, в деле фигурируют девять человек. Ранее к условному сроку приговорили бывшую главного экономиста «Столовой №41» Евгению Ярмош. Дело Аристовой рассматривали отдельно, поскольку она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.
«Суд назначил Надежде Аристовой наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года и со штрафом в размере 150 тысяч рублей»,
– сообщили в областной прокуратура.
