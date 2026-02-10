Суд в Алапаевске конфисковал квартиру у владельца за фиктивную регистрацию мигрантов

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Алапаевский городской суд вынес приговор местному жителю Ильгару Гусейнову по делу о фиктивной постановке на учёт иностранных граждан. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, мужчина признан виновным по ст. 322.3 УК РФ.По данным государственного обвинения, с сентября 2024 года по январь 2025 года Гусейнов оформил фиктивную регистрацию десяти иностранным гражданам в принадлежащей ему квартире на улице Пушкина в Алапаевске.Площадь жилья составляет 46,6 кв. м. Следствие и прокуратура указывали, что фактически проживать там иностранцы не собирались, а владелец квартиры это осознавал.Подсудимый вину не признал.Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.Кроме того, по инициативе государственного обвинителя суд применил конфискацию имущества. Квартира, использованная для фиктивной регистрации, изъята в доход государства как средство совершения преступления в сфере незаконной миграции на основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. Мероприятие для возрастной категории 18+