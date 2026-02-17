Возрастное ограничение 18+

Свердловская железная дорога круглосуточно борется со снегопадами

18.51 Пятница, 20 февраля 2026
Фото: Дарья Суродина / Вечерние ведомости
Обрушившийся на Россию циклон «Валли» принес 19 февраля мощный снегопад, заставив железнодорожные службы перейти на усиленный режим работы. Для борьбы с последствиями непогоды на всей сети российских железных дорог были задействованы дополнительные силы и спецтехника.

В результате круглосуточных работ только за минувшие сутки путейцам удалось убрать более 740 тысяч кубических метров снега. Суммарная протяженность расчищенных от осадков путей составила порядка 23,4 тысячи километров.

Свердловская железная дорогая стала третьей в России по количеству вывезенного снега. С протяжённости её путей убрано 95,5 тысяч кубометров снега. Больший объём был убран только в границах Московской железной дороги (152 тысячи кубометров снега) и Северной магистрали (более 100 тысяч кубометров).

Всего по всей территории России на расчистку инфраструктуры вышли более 21 тысячи железнодорожников. Они трудятся в непрерывном режиме, чтобы обеспечить безопасность и бесперебойность движения поездов.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
