В Екатеринбурге суд арестовал двух водителей за упорное нежелание снимать тонировку

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес решения в отношении двух автовладельцев. О ба они проигнорировали законные требования сотрудников Госавтоинспекции убрать тонировку со стёкол машин.Оба водителя были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Эта статья подразумевает неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. В качестве наказания суд избрал для обоих нарушителей административный арест сроком на 10 суток.Первым фигурантом стал 29-летний житель Челябинска, управлявший автомобилем «ГАЗ 330232». Мужчина неоднократно привлекался к ответственности за то, что светопропускание стёкол его машины не соответствовало требованиям технического регламента. В суде он признал свою вину и раскаялся, что было учтено в качестве смягчающего обстоятельства.Второй мужчина — 35-летний житель города Асбест, владельца автомобиля «Шевроле KLIT AVEO». Этот водитель также систематически привлекался за аналогичное нарушение и демонстративно отказывался выполнять законные распоряжения инспекторов. Его упорство в игнорировании требований полиции и привело к рассмотрению дела в суде.