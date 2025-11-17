Возрастное ограничение 18+

Бывшего свердловского агро-чиновника осудили за получение более полумиллиона рублей в виде взяток

13.17 Понедельник, 24 ноября 2025
Фото: Вечерние ведомости
Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщила, что в Екатеринбурге вынесен приговор бывшему ведущему специалисту отдела государственного технического надзора регионального Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Виктору Волынкину. Он признан виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ в получении крупной взятки за общее покровительство и попустительство по службе.

По материалам прокуратуры, в декабре 2017 года и январе 2019 года Волынкин обследовал АНПОО «МотоАкадемия» на соответствие требованиям законодательства, а также участвовал в приёме экзаменов на право управления самоходными машинами. Позже у него сложились доверительные отношения с директором организации.

С января 2020 по май 2022 года, как установил суд, Волынкин получил от руководителя «МотоАкадемии» свыше 531 тыс. рублей за неприменение мер ответственности при выявлении нарушений.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил ему штраф 3,48 млн рублей и лишил права занимать должности, связанные с выполнением властных и организационно-распорядительных функций, сроком на пять лет. Дополнительно суд постановил взыскать в доход государства сумму полученных взяток.

Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее, в декабре 2024 года, директор «МотоАкадемии» был осужден за коммерческий подкуп и дачу взятки. Он получил штраф 2,5 млн рублей и был лишён права заниматься управленческой деятельностью на три года.

Александр Федоров © Вечерние ведомости
