В Екатеринбурге бесплатно покажут культовый фильм Сергея Соловьёва
Кадр из фильма «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви»
В воскресенье, 22 февраля, в Екатеринбурге состоится показ культового фильма Сергея Соловьева «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви». Мероприятие пройдёт в рамках цикла «Из музея в кино» на площадке Кинозала Ельцин-центра.
Показ организован при поддержке студии «Мосфильм». Перед началом сеанса для гостей выступит куратор цикла Лилия Немченко, которая представит кинокартину зрителям.
Фильм «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» был снят в 1989 году и считается одной из знаковых картин эпохи Перестройки. Действие картины разворачивается в стенах одной коммунальной квартиры, ставшей моделью советского общества на изломе эпох. Зрители увидят удивительный калейдоскоп персонажей, среди которых 15-летний миллионер, комсомолец и дворянин. Компанию им составляют арбатская красавица, лимитчик-диссидент и элегантный супермен. Вместе они разыгрывают историю жизни погибающего государства, в которой есть место и трагедии, и оптимизму.
Режиссёром и сценаристом этой неординарной ленты выступил Сергей Соловьёв. В фильме блистает звёздный актёрский состав: Татьяна Друбич, Александр Абдулов, Александр Збруев, Александр Баширов и другие известные актёры.
Начало воскресного показа фильма «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» запланировано на 19.00. Вход в кинозал будет бесплатным для зрителей, заранее прошедших регистрацию на официальном сайте Ельцин-центра. Мероприятие для возрастной категории 18+
