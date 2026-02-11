Возрастное ограничение 18+
Тридцатиградусные морозы вернутся в Свердловскую область
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области вновь ожидаются морозы. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до -32°C ночью.
В четверг, 19 февраля, в регионе преимущественно без осадков, местами изморозь, на дорогах сохраняется снежный накат. Ночью -21...-16°C, в горах и низинах -31...-26°C; днём -13...-8°C. Ветер слабый.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью -18...-16°C, днём -10...-8°C. Ветер слабый.
В пятницу, 20 февраля, в Свердловской области преимущественно без осадков. Ночью -24...-19°C, на крайнем севере -32...-27°C; днём -15...-10°C, на крайнем западе до -5°C. Ветер ночью слабый, днём 4-9 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью -22...-20°C, днём -12...-10°C. Ветер ночью слабый, днём 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
