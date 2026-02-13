Возрастное ограничение 18+

Эхо «Кинопробы» донесётся до Дома Кино в Екатеринбурге

19.40 Среда, 18 февраля 2026
Фрагмент афиши фестиваля
Уральские киноманы снова смогут окунуться в атмосферу одного из главных фестивалей страны. Хотя смотр «Кинопроба» официально завершился, его лучшие ленты ещё можно будет увидеть в рамках традиционного «Эха Кинопробы».

Уже завтра, 19 февраля, в Екатеринбурге состоится показ, который объединит документальное кино, анимацию и игровые короткометражки. Мероприятие пройдёт в Доме кино на улице Луначарского. С семи часов вечера зрителям представят шесть фильмов, отобранных из обширной программы фестиваля 2025 года. В документальном блоке покажут две ленты: «Курьеры Камиллы» от российского режиссера Екатерины Гостевой и картину из Беларуси «Леонид Шварцман. Сказка о мальчике и старом городе» Екатерины Шаромет. Любителей анимации ждут две интересные работы: фильм «Феферле» немецкого режиссёра Алики Хает и российский мультфильм «Трамвай № 13». Игровая часть программы также обещает быть интересной. В неё войдут «Глубокий сосуд» Вадима Плохотникова и картина «Бесы: Ставрогин» Макара Скопина.

Перед началом показов для зрителей выступит Лилия Немченко. Известный киновед, кандидат философских наук, доцент УрФО и бессменный директор фестиваля «Кинопроба» расскажет о представленных лентах и ответит на вопросы. Вход на мероприятие свободный, но организаторы просят заранее пройти регистрацию по ссылке на сайте Свердловского отделения союза кинематографистов.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Рейдерским захватом пытаются выставить в Невьянске попытки предпринимателя защитить свои имущественные права

Рассказываем, как в борьбе за помещения у уральца сначала забрали свободу, а теперь пытаются отобрать и бизнес
