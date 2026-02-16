Дополнительные электрички запустят в Свердловской области на праздничные выходные

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В связи с грядущими февральскими праздниками и прогнозируемым повышением пассажиропотока Свердловская железная дорога назначила дополнительные пригородные поезда. Изменения в расписании затронут несколько популярных направлений и будут действовать с 19 по 24 февраля.Для удобства пассажиров увеличивается количество рейсов на маршруте, связывающем Екатеринбург с Челябинском. Межрегиональные поезда будут курсировать здесь до трёх раз в день. Из уральской столицы составы отправятся 19, 21, 22, 23 и 24 февраля в 08.34, 11.41 и 18.07. В обратном направлении из Челябинска уехать можно будет в 06.45, 13.42 и 19.13.Отдельное внимание уделено перевозкам в День защитника Отечества. Дополнительные электрички назначаются 23 февраля из Екатеринбурга в Нижний Тагил. Пассажиры смогут отправиться в этот день в 10.33 и в 19.31. Также для жителей и гостей региона будет усилено сообщение с посёлком Шаля. Скорый пригородный поезд «Финист» №7051 отправится из Екатеринбурга 21 и 23 февраля в 17.37. Обратно из Шали в областной центр можно будет уехать на «Финисте» №7052 22 и 24 февраля в 04.38 утра.Пассажирам стоит учитывать, что в праздничные дни изменится порядок курсирования и некоторых других пригородных поездов. Часть электричек, курсирующих исключительно по рабочим дням, будет отменена. С подробным расписанием и всеми изменениями можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Актуальная информация также доступна на официальных сайтах РЖД и Свердловской пригородной компании. Мероприятие для возрастной категории 18+