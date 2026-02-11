Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на месяц закрыли пищеблок музыкальной школы-колледжа
Фото: ГУФССП по Свердловской области
В Екатеринбурге на месяц приостановили работу пищеблока Уральской специальной музыкальной школы-колледжа на Антона Валека, 25.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, на кухне школы нашли санитарные нарушения, среди которых отсутствие производственного контроля по принципам ХАССП, отсутствие маркировки на продуктов и нарушение условий их хранения. Также на оборудовании и стенах пищеблока специалисты обнаружили жирные следы.
По решению суда работу пищеблока приостановили на 30 суток. Оборудование и двери опечатали.
