В Екатеринбурге на месяц закрыли пищеблок музыкальной школы-колледжа

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге на месяц приостановили работу пищеблока Уральской специальной музыкальной школы-колледжа на Антона Валека, 25.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, на кухне школы нашли санитарные нарушения, среди которых отсутствие производственного контроля по принципам ХАССП, отсутствие маркировки на продуктов и нарушение условий их хранения. Также на оборудовании и стенах пищеблока специалисты обнаружили жирные следы.По решению суда работу пищеблока приостановили на 30 суток. Оборудование и двери опечатали. Мероприятие для возрастной категории 18+