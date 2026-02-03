Возрастное ограничение 18+
Экс-заведующую североуральской поликлиники осудили за поддельный диплом
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Североуральске вынесли приговор бывшей заведующей поликлиники, получившей должность благодаря поддельному диплому.
Сначала осуждённая работала фельдшером, но потом принесла руководству диплом о высшем образовании по специальности «Лечебное дело» и документ об окончании ординатуры по терапии. На основании этих документов её перевели на должность участкового врача-терапевта, а затем назначили заведующей.
Однако долго этот пост она не занимала. В какой-то момент женщина уволилась по собственному желанию, но, когда выяснилось, что документы были ненастоящими, на неё возбудили уголовное дело.
Североуральский городской суд признал её виновной по части 3 статьи 327 УК РФ – «Использование заведомо подложного документа», и назначил 2 месяца ограничения свободы.
«Суд учёл, что действиями подсудимой не причинён реальный ущерб, принял во внимание её положительные характеристики как медицинского специалиста и личности, наличие несовершеннолетних детей, а также вклад в благотворительность»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
