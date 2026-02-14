Жители Екатеринбурга назвали самые привлекательные качества в потенциальном партнёре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Аналитики платформы Авито провели исследование и выяснили, какие критерии наиболее важны для жителей Екатеринбурга при поиске спутника жизни. Оказалось, что в романтических отношениях уральцы прежде всего ценят надежность и ответственность.Варианты «надёжность» и «ответственность» выбрали 54% опрошенных екатеринбуржцев. В тройку лидеров также вошли доброта и умение заботиться (53%), а также честность и искренность (49%). При этом женщины чаще обращают внимание на надёжность партнера, а мужчины — на его честность.Интересно, что взгляды сильного и слабого пола на идеальные отношения местами расходятся. Для женщин важнее финансовая стабильность избранника (37%) и его амбициозность (10%). Мужчины же в приоритет ставят внешние данные (32%), ум и образованность (27%). Наиболее требовательны к партнерам оказались молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет — они отмечали больше важных критериев, чем респонденты из других возрастных групп.Возраст тоже имеет значение при выборе второй половинки. Большинство горожан (37%) комфортно чувствуют себя при небольшой разнице в возрасте. Строго ровесников ищут 17% опрошенных, а 16% хотели бы, чтобы разница составляла более пяти лет. Традиционно мужчины чаще предпочитают партнёрш младше себя, тогда как женщины в половине случаев ищут мужчин старше. При этом совпадение вкусов в музыке, кино или еде для уральцев не критично: 62% считают, что главное — уважать предпочтения друг друга, а не совпадать во всем.Что касается «красных флагов», то главным отталкивающим фактором жители Екатеринбурга назвали вредные привычки (57%). Почти половину опрошенных (44%) отпугивает нарциссизм и чрезмерная самоуверенность. Молодёжь до 34 лет особенно настораживает, если у партнера есть привычка общаться с бывшими. Также для юношей и девушек критичнее, чем для старшего поколения, отсутствие у второй половинки амбиций и жизненных целей.