
В Екатеринбургском зоопарке выбирают Зоо-Мистера 2026 года
Фото: Илья Болдырев-Никитин и Кира Праздничкова Кира
Екатеринбургский зоопарк объявил о запуске ежегодного конкурса «Зоо-мистер», который по традиции проходит в феврале, к Дню защитника Отечества. Сотрудники зоопарка уже представили список претендентов на почётное звание, и теперь слово за посетителями и интернет-пользователями.
В этом году за корону борются четверо недавних новосёлов зоопарка. Первый претендент — гималайский медведь по имени Айсор. Правда, сейчас увидеть его активность сложно: косолапый сладко спит в берлоге в ожидании весны и только изредка меняет позу.
Второй участник конкурса — бескоготная выдра Василёк. Этот юный самец недавно переехал в просторный вольер к двум самочкам и сейчас осваивается на новой территории. Василёк уже отвоевал право брать угощение вторым, а не третьим, что для выдр считается серьёзным достижением, как поясняют сотрудники зоопарка.
Третий номинант — ожереловый попугай Топаз: яркий и голосистый. Топаз любит общение и с людьми, и с сородичами. Правда, сердце соседки по вольеру, красавицы Джекки, ему пока покорить не удалось — самочка продолжает игнорировать его ухаживания.
Четвёртый участник конкурса — мартышка Бразза по имени Анатолий, который прибыл в Екатеринбург совсем недавно. Он выглядит очень солидно, а за длинную белую бороду и мудрый взгляд его уже прозвали в зоопарке философом.
Оставить свой голос за одного из этих четырёх конкурсантов можно по ссылке на ВК-странице зоопарка. В день праздника станет известно, кого же екатеринбуржцы выбрали «Зоо-мистером» года.
