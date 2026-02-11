Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге подростки выстрелили в мужчину из сигнальной ракетницы
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В сквере на улице Шаумяна в Екатеринбурге несколько подростков выстрелили в голову мужчины из сигнальной ракетницы. Возбуждено уголовное дело.
Ситуацию под свой контроль взял председатель ведомства Александр Бастрыкин. Ему будут докладывать о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.
По данным екатеринбургской «Комсомольской правды», подростки и мужчина не были знакомы. Согласно одной из версий, публикуемых изданием, молодые люди заметили мужчину в ТЦ GoodMart, после чего начали преследовать его. В сквере один из юношей выстрелил ему в голову из ракетницы, после чего распылил ему в лицо перцовый баллончик.
Сообщается, что с места происшествия мужчину увезли в больницу №23 с химическим ожогом глаз и ожогом шеи, но после осмотра отпустили домой.
В СК сообщают, что подростков было шестеро. «КП-Екатеринбург» упоминала восьмерых. Мотив нападавших неизвестен. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Следственными органами СКР по Свердловской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 213 УК РФ (хулиганство)»,
– говорится в сообщении СК.
Ситуацию под свой контроль взял председатель ведомства Александр Бастрыкин. Ему будут докладывать о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.
По данным екатеринбургской «Комсомольской правды», подростки и мужчина не были знакомы. Согласно одной из версий, публикуемых изданием, молодые люди заметили мужчину в ТЦ GoodMart, после чего начали преследовать его. В сквере один из юношей выстрелил ему в голову из ракетницы, после чего распылил ему в лицо перцовый баллончик.
Сообщается, что с места происшествия мужчину увезли в больницу №23 с химическим ожогом глаз и ожогом шеи, но после осмотра отпустили домой.
В СК сообщают, что подростков было шестеро. «КП-Екатеринбург» упоминала восьмерых. Мотив нападавших неизвестен. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Из-за выстрелившего в глаз однокласснице четвероклассника в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
12 февраля 2026
12 февраля 2026
Глава СК запросил доклад о конфликте сотрудницы фастфуд-кафе с подростками в Каменске-Уральском
13 февраля 2026
13 февраля 2026