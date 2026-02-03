Мать четверых детей из Каменского района посажена за неуплату алиментов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Каменский районный суд вынес обвинительный приговор местной жительнице за многократную неуплату алиментов. Женщина признана виновной в злостном уклонении от содержания своих несовершеннолетних детей. Это уже не первое её привлечение к ответственности за подобные нарушения.Как установил суд, несмотря на действующее судебное решение, мать четверых детей систематически не перечисляла средства. При этом в 2024 году она уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Общая сумма накопленной задолженности по алиментам превысила 6 с половиной миллионов рублей. При этом уважительных причин, оправдавших бы неуплату, не выявлено. Это и стало основанием для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ.Подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел её состояние здоровья, а также необходимость ухода за больным близким родственником. Однако решающим фактором стала повторность преступления.Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил ей совокупное наказание, включающее неотбытую часть предыдущего приговора. Итоговой мерой стало 7 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок. Мероприятие для возрастной категории 18+