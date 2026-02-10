Возрастное ограничение 18+
В Верхней Салде таксист и его пожилая пассажирка получили штрафы за обоюдные оскорбления
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Ссора таксиста и его 68-летней пассажирки в Верхней Салде закончилась для обоих штрафами за обоюдные оскорбления.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, конфликт произошёл 21 ноября 2025 года. Пожилая женщина с родственницей возвращалась домой, когда таксист вдруг обнаружил, что обивка салона его машины испорчена, и стал оскорблять пенсионерку. Та, в свою очередь, ответила тем же.
Позже оба участника конфликта написали друг на друга заявления в полицию. Впоследствии городской прокурор возбудил в отношении обоих дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (унижение чести и достоинства другого лица). Однако в суд не явились ни таксист, ни пассажирка.
Постановления пока не вступили в законную силу. Обжаловать их можно в течение десяти дней.
«Мировой судья, изучив материалы, установил факт словесной перепалки с использованием ненормативной лексики, которая являлась оскорбительной и унижающей человеческое достоинство, и по итогам рассмотрения дел назначил штрафы в размере 3000 рублей каждому»,
– рассказали в пресс-службе.
Постановления пока не вступили в законную силу. Обжаловать их можно в течение десяти дней. Мероприятие для возрастной категории 18+
