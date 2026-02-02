Возрастное ограничение 18+
Три года условно получила жительница Первоуральска за разбитую о голову незнакомки бутылку
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Первоуральске к лишению свободы приговорили местную жительницу, которая разбила бутылку о голову незнакомке в ночь на 17 декабря 2024 года.
Суд признал её виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, конфликт произошёл на танцполе кафе. Осуждённая разругалась с незнакомкой, после чего подошла к барной стойке, приобрела бутылку с алкоголем и, вернувшись к обидчице, ударила её по голове бутылкой.
После этой истории у потерпевшей остался шрам на левом виске, обезобразивший её лицо.
Осуждённая не признала вину.
Прокурор просил назначить ей 5 лет лишения свободы, но суд избрал наказание в виде 3 лет условно с испытательным сроком также в 3 года, сообщили в прокуратуре.
В ближайшее время ведомство намерено изучить приговор на возможные основания для обжалования.
