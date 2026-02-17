Возрастное ограничение 18+

Доля женских резюме в Свердловской области в IT-сфере достигла 40%

09.23 Четверг, 19 февраля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За последние четыре года в Свердловской области количество женских резюме в сфере информационных технологий выросло в 2,4 раза и к концу 2025 года составило 40% от общего числа. Такими данными с Вечерними ведомостями поделились в hh.ru.

При этом зарплатные ожидания у женщин и мужчин в этой сфере разные. Мужчины в среднем претендуют на 107,5 тысячи рублей, а женщины – на 77,1 тысячи рублей. Средняя предлагаемая зарплата на начало 2026 года составила 92,1 тысячи рублей.

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова добавила, что в IT-сфере женщины претендуют не только на рядовые, но и на руководящие должности, отметив, что гендерные предрассудки остаются в прошлом.

«За последний год насчитывалось более 15 тысяч таких резюме, что составляет 32% от всех резюме руководителей в сфере информационных технологий»,

– подчеркнула Игнатова.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
