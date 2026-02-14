Возрастное ограничение 18+

Забившие оппонента табуретом преступники признаны виновными в Серовском суде

20.12 Среда, 18 февраля 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Серовском районном суде близится к развязке резонансное дело о гибели человека в посёлке Гари. Присяжные уже признали подсудимых виновными и теперь судье осталось назначить наказание.

На скамье подсудимых оказались двое мужчин, которым инкриминируют причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Преступление было совершено ими ещё в октябре 2020 года во время рядового застолья в частном доме. Между собутыльниками внезапно вспыхнула ссора, переросшая в драку. В какой-то момент конфликта один из участников вечеринки оказался главной жертвой. Подсудимые нанесли ему множественные удары руками и деревянным табуретом по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Учитывая тяжесть обвинений, подсудимые воспользовались правом на суд присяжных. Коллегия заседателей, изучив материалы дела, вынесла свой вердикт. Присяжные единогласно признали обоих фигурантов виновными в инкриминируемом деянии. Тем не менее в своём решении заседатели указали, что оба подсудимых заслуживают снисхождения при назначении окончательного наказания. На этом полномочия коллегии завершились, и она была распущена.

Теперь слово за профессиональными судьями. Уже завтра, 19 февраля, по делу состоятся вторые прения сторон, в ходе которых прокурор и адвокаты представят суду свои аргументы о мере ответственности. После прений суд удалится для вынесения приговора, который определит дальнейшую судьбу подсудимых. Напомним, им грозит длительное лишение свободы за жестокое убийство, совершенное в пылу ссоры.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге присяжные оправдали мать по делу о гибели трёхлетнего сына
14 февраля 2026
Прокуратура запросила до 23 лет колонии фигурантам дела об убийстве и покушении в Екатеринбурге
17 февраля 2026
Присяжные оправдали обвиняемую в убийстве трёхлетнего сына екатеринбурженку
16 февраля 2026
Адвокат и двое сообщников обвиняются в подкупе свидетеля в Екатеринбурге
11 февраля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Рейдерским захватом пытаются выставить в Невьянске попытки предпринимателя защитить свои имущественные права

Рассказываем, как в борьбе за помещения у уральца сначала забрали свободу, а теперь пытаются отобрать и бизнес
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:29 В Екатеринбургском зоопарке выбирают Зоо-Мистера 2026 года
20:52 Жители Екатеринбурга назвали самые привлекательные качества в потенциальном партнёре
20:12 Забившие оппонента табуретом преступники признаны виновными в Серовском суде
19:40 Эхо «Кинопробы» донесётся до Дома Кино в Екатеринбурге
18:40 Областной суд поставил точку в деле полицейского-взяточника из Невьянска
18:28 Дополнительные электрички запустят в Свердловской области на праздничные выходные
17:05 Крупный российский банк озвучил сроки импортозамещения ПО
16:53 Тридцатиградусные морозы вернутся в Свердловскую область
16:42 В верхнепышминском посёлке Исеть массово взыскивают деньги за незаконно начисленные счета за отопление
16:23 Екатеринбуржцы отдают предпочтение старым моделям iPhone
16:20 К трём годам колонии приговорили екатеринбуржца за нападение на сотрудницу ПДН
16:15 Данные Владимира Соловьёва и ЦБ по объёму хищений кибермошенников у россиян разошлись на порядок
15:30 Соловьёв приехал в Екатеринбург бесплатно работать на форуме «Кибербезопасность в финансах»
15:20 Пранкер, пропагандист, банкиры и депутат Госдумы призвали наказывать тех, кто обманывает людей
14:58 «Умный» рудник и интеллектуальные системы добычи обсудили в Верхней Пышме
14:10 Свердловские наркологи проверят на зависимость порядка 30 тысяч подростков
13:19 В Краснотурьинске грузовик оставил без света 15 частных домов
13:02 Жители Свердловской области могут выбрать логотип для движения «За здоровое долголетие»
12:13 Выпускника екатеринбургского техникума оштрафовали за взятку преподавателю
11:44 Экс-директора «Столовой №41» признали виновной в хищении 80 млн при организации школьного питания
11:13 Стрелявшего у бара «Молодость» в Екатеринбурге отправили в колонию на два года
10:45 Суд отказал Соцфонду во взыскании 65 тысяч рублей с отчисленной студентки в Нижнем Тагиле
10:15 Рейдерским захватом пытаются выставить в Невьянске попытки предпринимателя защитить свои имущественные права
09:57 Два человека погибли при пожаре в Слободо-Туринском районе
09:24 В Пышме остановили подростка на скутере
21:07 Котик Рудольф заплатил за самовыгул по уральской деревне ушами и хвостом
Все новости Свердловской области
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
Все новости России и мира
21:29 В Екатеринбургском зоопарке выбирают Зоо-Мистера 2026 года
20:52 Жители Екатеринбурга назвали самые привлекательные качества в потенциальном партнёре
20:12 Забившие оппонента табуретом преступники признаны виновными в Серовском суде
19:40 Эхо «Кинопробы» донесётся до Дома Кино в Екатеринбурге
18:40 Областной суд поставил точку в деле полицейского-взяточника из Невьянска
18:28 Дополнительные электрички запустят в Свердловской области на праздничные выходные
17:05 Крупный российский банк озвучил сроки импортозамещения ПО
16:53 Тридцатиградусные морозы вернутся в Свердловскую область
16:42 В верхнепышминском посёлке Исеть массово взыскивают деньги за незаконно начисленные счета за отопление
16:23 Екатеринбуржцы отдают предпочтение старым моделям iPhone
16:20 К трём годам колонии приговорили екатеринбуржца за нападение на сотрудницу ПДН
16:15 Данные Владимира Соловьёва и ЦБ по объёму хищений кибермошенников у россиян разошлись на порядок
15:30 Соловьёв приехал в Екатеринбург бесплатно работать на форуме «Кибербезопасность в финансах»
15:20 Пранкер, пропагандист, банкиры и депутат Госдумы призвали наказывать тех, кто обманывает людей
14:58 «Умный» рудник и интеллектуальные системы добычи обсудили в Верхней Пышме
14:10 Свердловские наркологи проверят на зависимость порядка 30 тысяч подростков
13:19 В Краснотурьинске грузовик оставил без света 15 частных домов
13:02 Жители Свердловской области могут выбрать логотип для движения «За здоровое долголетие»
12:13 Выпускника екатеринбургского техникума оштрафовали за взятку преподавателю
11:44 Экс-директора «Столовой №41» признали виновной в хищении 80 млн при организации школьного питания
11:13 Стрелявшего у бара «Молодость» в Екатеринбурге отправили в колонию на два года
10:45 Суд отказал Соцфонду во взыскании 65 тысяч рублей с отчисленной студентки в Нижнем Тагиле
10:15 Рейдерским захватом пытаются выставить в Невьянске попытки предпринимателя защитить свои имущественные права
09:57 Два человека погибли при пожаре в Слободо-Туринском районе
09:24 В Пышме остановили подростка на скутере
21:07 Котик Рудольф заплатил за самовыгул по уральской деревне ушами и хвостом
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK