Забившие оппонента табуретом преступники признаны виновными в Серовском суде

В Серовском районном суде близится к развязке резонансное дело о гибели человека в посёлке Гари. Присяжные уже признали подсудимых виновными и теперь судье осталось назначить наказание.На скамье подсудимых оказались двое мужчин, которым инкриминируют причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Преступление было совершено ими ещё в октябре 2020 года во время рядового застолья в частном доме. Между собутыльниками внезапно вспыхнула ссора, переросшая в драку. В какой-то момент конфликта один из участников вечеринки оказался главной жертвой. Подсудимые нанесли ему множественные удары руками и деревянным табуретом по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.Учитывая тяжесть обвинений, подсудимые воспользовались правом на суд присяжных. Коллегия заседателей, изучив материалы дела, вынесла свой вердикт. Присяжные единогласно признали обоих фигурантов виновными в инкриминируемом деянии. Тем не менее в своём решении заседатели указали, что оба подсудимых заслуживают снисхождения при назначении окончательного наказания. На этом полномочия коллегии завершились, и она была распущена.Теперь слово за профессиональными судьями. Уже завтра, 19 февраля, по делу состоятся вторые прения сторон, в ходе которых прокурор и адвокаты представят суду свои аргументы о мере ответственности. После прений суд удалится для вынесения приговора, который определит дальнейшую судьбу подсудимых. Напомним, им грозит длительное лишение свободы за жестокое убийство, совершенное в пылу ссоры. Мероприятие для возрастной категории 18+