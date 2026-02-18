Возрастное ограничение 18+
Крупный российский банк озвучил сроки импортозамещения ПО
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На форуме «Кибербезопасность в финансах», проходящем с 18 по 20 февраля в Екатеринбурге, не обошлось без обсуждения насущной проблемы импортозамещения.
Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик заявил, что его банк завершит все основные работы по переходу на отечественное программное обеспечение до 1 января 2027 года.
В банке ожидают, что экономия от внедрения отечественного программного обеспечения и оборудования до 2030 года составит около 180 миллиардов рублей. Средства должны быть сэкономлены за счёт использования открытых технологий из Единого реестра российского ПО и перехода на отечественные сервера. Банк переходит на российские систему управления базами данных (СУБД) на базе PostgreSQL и собственную «ФинПлатформу», сказал Кулик.
