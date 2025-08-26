Возрастное ограничение 18+
В Первоуральске начался суд над экс-директором регоператора по обращению с отходами «Экосервис»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Первоуральский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего директора ТБО «Экосервис» Анны Распоповой, по вине которой, по версии обвинения, в «Западной зоне» Свердловской области произошёл мусорный коллапс.
Напомним, что с мая 2018 года ООО «ТБО «Экосервис» являлось региональным оператором в зоне Западного административно-производственного объединения. Компания отвечала за сбор, транспортировку, обработку и утилизацию твёрдых коммунальных отходов в нескольких муниципальных образованиях.
Обвинение считает, что в период с сентября 2023 года по август 2024 года Распопова перечислила более 80 млн рублей ООО ПКФ «Азимут» и свыше 26 млн рублей ООО «ЭКО-РЕГУЛ» за услуги по сбору и вывозу отходов, когда фактически эти организации не оказывали заявленные услуги. Впоследствии у ТБО «Экосервис» образовалась задолженность перед подрядчиками, которые действительно выполняли работу, что затем привело к нарушению установленных сроков вывоза мусора с территорий Первоуральска, Полевского, Ревды, Дегтярска, Арти, Кировграда, Новоуральска и других населённых пунктов.
Анна Распопова свою вину не признает, говорят в суде.
«Сегодня было оглашено обвинительное заключение, началось судебное следствие»,
– сообщает объединённая пресс-служба судов области.
