«Урок цифры» от Авито знакомит школьников с миром больших данных
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Технологическая платформа Авито запустила новый интерактивный тренажёр в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Занятие под названием «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому» посвящено работе рекомендательных систем и машинному обучению.
«Анализ данных» — уже второй образовательный модуль, созданный экспертами Авито: первый был посвящен кибербезопасности и работе антифрод-специалистов. Новый урок призван в игровой форме объяснить школьникам, как современные цифровые платформы превращают массивы данных в персонализированные рекомендации. Разработчики поставили перед собой задачу не просто научить детей пользоваться приложениями, но и показать им внутреннюю кухню технологических процессов.
По сюжету тренажера ученики вместе с героями — Запятыней, Скобцом и братьями Слешами — отправляются в цифровую вселенную Авито, чтобы помочь вещам обрести новых владельцев. Под руководством персонажа по имени Макс школьникам предстоит самостоятельно создать работающую модель рекомендательной системы. Весь путь разбит на пять интерактивных игр, каждая из которых знакомит ребят с конкретной IT-профессией. Названия этих игр: «Озеро данных», «Площадь интересов», «Трасса доставки данных», «Библиотеке гипотез» и «Зал взвешенных решений».
По словам директора департамента поиска и рекомендаций Авито Андрея Венжеги, цель проекта — увлечь школьников в мир IT и помочь им с выбором будущей профессии. На простых примерах детей учат логике и работе с данными. Разработчики надеются, что после урока ребята начнут чувствовать себя потенциальными создателями цифровых продуктов.
К слову, первый урок от Авито, запущенный в мае 2025 года, оказался крайне востребованным: его прошли более двух миллионов раз. Тогда школьники знакомились с работой антифрод-специалистов и учились основам кибербезопасности. Новая глава продолжает эту традицию, объединяя образование, профориентацию и социальную ответственность. Пройти тренажер можно на официальном сайте проекта «Урок цифры», где уже доступны все материалы для школьников и методические рекомендации для учителей.
