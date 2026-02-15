Екатеринбуржцы отдают предпочтение старым моделям iPhone





– объяснил директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. «Мы объясняем популярность старых устройств, тем, что устройства Apple отличаются стабильной работой и высокой надежностью даже спустя годы. Экосистема позволяет смартфону взаимодействовать с другими гаджетами, что делает их актуальными и сегодня. Во-вторых, высокая лояльность пользователей к бренду и, в – третьих, желание уральцев быть экономными»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбург вошёл в топ городов, где чаще всего пользуются старыми моделями смартфонов iPhone. Такими данными поделились в Цифровой экосистеме МТС.Компания проанализировала свою сеть и отметила рост интереса к ретро-моделям iPhone. В топ помимо Екатеринбурга, вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Уфа и Северный Кавказ.Отмечается, что интерес к старым телефона наблюдается среди молодёжи. В 2025 году пользователи в возрасте от 14 до 18 лет составили 14% от всех пользователей старых моделей – почти в два раза больше, чем в 2024 году. Также их используют люди 25-44 лет (15,9%) и 18-24 лет (7%).Больше всего пользователей приходится на iPhone 5S (65%), iPhone 5 (16%), iPhone 4S (9,5%) и iPhone 4 (7,5%).По данным МТС, в 2025 году в России было продано 1,8 млн iPhone на сумму более 158 миллиардов рублей. Лидеры продаж – iPhone 16 Pro и iPhone 15. Мероприятие для возрастной категории 18+