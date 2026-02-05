Возрастное ограничение 18+
Пенсионера признали виновным в убийстве двух женщин более 20 лет назад в Ревде
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Ревдинский городской суд вынес приговор по делу об убийствах двух женщин в 2004 году. Виновным признали 65-летнего Анатолия Романова.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, первое убийство он совершил в августе 2004 года в подвале одного из многоквартирных домов, где распивал спиртное с мужчиной без определённого места жительства. В какой-то момент туда пришла знакомая его собутыльника, с которой у него произошёл конфликт. Сначала он принялся её душить, но потом ударил ножом в живот.
Второе убийство он совершил в октябре того же года. Познакомившись с женщиной во время покупки спиртного, он пришёл к ней домой, где у него вновь произошёл конфликт. Он снова стал душить жертву, после чего точно так же пырнул её в живот.
Сообщается, что свою вину пенсионер признал в полном объёме.
Суд признал его виновным в убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и приговорил к 21 году лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
