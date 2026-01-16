Возрастное ограничение 18+
Молодого отца из Новоуральска будут судить за убийство младенца
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Новоуральске будут судить 25-летнего отца за убийство двухмесячного ребёнка. Прокуратура утвердила обвинение и передала уголовное дело в суд.
Согласно материалам дела, 21 октября 2025 года обвиняемый вместе со своей супругой был дома в квартире на улице Первомайской. Ребёнок вёл себя беспокойно и плакал, что вызывало у молодого отца раздражение, и в какой-то момент он стал бить младенца. В результате ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей свода и основания черепа, что привело к отёку мозга. Также у малыша были сломаны рёбра. В тот же вечер младенец скончался, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Отмечается, что ребёнок родился недоношенным, и ещё месяц после рождения оставался вместе с матерью в больнице. Выписали его только 13 октября 2025 года.
Отец, согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, был вменяемым.
Уголовное дело будет рассматривать Свердловский областной суд.
«Согласно заключению комиссии экспертов, обвиняемый в период совершения инкриминируемого деяния мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими»,
– рассказали в прокуратуре.
Уголовное дело будет рассматривать Свердловский областной суд.
