Возрастное ограничение 18+
К трём годам колонии приговорили екатеринбуржца за нападение на сотрудницу ПДН
Фото: Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местному жителю, который в ночь на 18 ноября 2024 года напал на сотрудницу подразделения по делам несовершеннолетних.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, сотрудника ПДН прибыла к одной из квартир на Таганской, 51 А после сообщения о том, что там в опасности находится трёхлетняя девочка. Двери открыла нетрезвая женщина. Она отказалась показывать документы, а когда сотрудница полиции потребовала проехать с ней в отделение, из комнаты вышел сожитель хозяйки.
Позже личность нападавшего установили и возбудили в отношении него дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). В суде он полностью признал свою вину. С учётом неоднократных судимостей ему назначили 3 года колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу.
Известно, что ребёнка в ту же ночь изъяли из неблагополучной семьи. Однако на сегодняшний день девочка снова проживает с матерью.
«Мужчина схватил сотрудницу ПДН за форменное обмундирование и волосы, пытаясь вытолкать из квартиры, затем ударил кулаком в голову, после чего применил силу повторно уже на лестничной площадке»,
– рассказали в пресс-службе.
