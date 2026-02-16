В Екатеринбурге студент спас провалившегося под лёд мужчину

– рассказали спасатели.

«Приблизившись, он протянул руку пострадавшему и, казалось, уже вытащил его, но мужчина вновь начал проваливаться. Преодолевая обжигающий холод и охвативший страх, молодой человек все же сумел извлечь его из воды. Мужчина провел в воде около десяти минут»,