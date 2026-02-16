Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге студент спас провалившегося под лёд мужчину
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В минувшее воскресенье, 15 февраля, в Екатеринбурге студент Уральского государственного университета путей сообщения помог провалившемуся под лёд мужчине выбраться на берег.
Как рассказали в главном управлении МЧС по Свердловской области, молодой человек прогуливался по набережной Исети вместе со своей девушкой, когда увидел, как мужчина провалился по пояс в воду, и бросился к нему на помощь.
К этому моменту прохожие вызвали скорую и службу спасения. Ждать помощь и отогреваться мужчину проводили в здание университета.
«Приблизившись, он протянул руку пострадавшему и, казалось, уже вытащил его, но мужчина вновь начал проваливаться. Преодолевая обжигающий холод и охвативший страх, молодой человек все же сумел извлечь его из воды. Мужчина провел в воде около десяти минут»,
– рассказали спасатели.
