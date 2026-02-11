Возрастное ограничение 18+

В Нижнем Тагиле вынесли приговор по делу о гибели бетонщика во время работ на Верхневыйском водохранилище

17.04 Понедельник, 16 февраля 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по делу о гибели бетонщика 21 августа 2025 года во время ремонтных работ на комплексе гидротехнических сооружений Верхневыйского водохранилища на реке Выя.

Виновным в смерти рабочего признали жителя Первоуральска Артура Хакимова, назначенного ответственным за строительно-монтажные работы на объекте, в том числе за технику безопасности. Суд установил, что Хакимов проявил небрежность: он не оценил риски и не принял меры, чтобы их снизить, а также отсутствовал на рабочем месте в день трагедии. Согласно материалам дела, бетонщик упал на глубину свыше 17 метров, когда спустился на монтажный трап, не оборудованный ограждением, чтобы замерить кессон. Он скончался на месте происшествия.

Артур Хакимов свою вину признал в полном объёме, рассказали в прокуратуре Свердловской области. Суд в качестве наказания назначил ему 2 года условно с испытательным сроком в 2 года.

Отмечается, что прокуратура в течение 15 суток изучит приговор на наличие оснований для его обжалования.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
