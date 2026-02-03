Белоярский суд оправдал владельца автотрека в деле о гибели подростка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Белоярский районный суд Свердловской области полностью оправдал владельца частного автотрека Константина Смирнова. Его считали виновников в смертельном происшествии с участием подростков.Уголовное дело было возбуждено после трагического инцидента в апреле 2024 года. Подростки на питбайке попытались заехать на закрытую территорию, где располагалась площадка для дрифта. Въезд был перекрыт металлическим тросом с визуальной планкой между деревьями. Несовершеннолетний водитель не заметил это ограждение и погиб на месте. Его пассажирка получила травмы.Следствие предъявило Смирнову, организатору школы дрифта, обвинение в причинении смерти по неосторожности. Суд первой инстанции установил, что подсудимый не мог предвидеть грубое нарушение ПДД со стороны несовершеннолетнего. Трос был установлен законно для защиты имущества на арендованной территории.Свердловский областной суд оставил оправдательный приговор без изменения, отклонив апелляции прокуратуры и потерпевшей стороны. Таким образом, решение вступило в законную силу. За Константином Смирновым официально признано право на реабилитацию.