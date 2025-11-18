В Екатеринбурге за жестокое убийство трёхлетнего сына будут судить мать из Новоуральска





сообщили в областной прокуратуре. «Согласно заключению эксперта, обвиняемая каким-либо хроническим психическим расстройством, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы её способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдала в период совершения ею указанных деяний и не страдает в настоящее время»,

В Екатеринбурге в Свердловский областной суд передали уголовное дело против 41-летней уроженки Новоуральска. Её обвиняют в убийстве трёхлетнего сына.Женщине инкриминируют пункты «в», «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью), пункт «в» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнему с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего) и статью 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Обвинительное заключение по делу утвердил прокурор Свердловской области Борис Крылов.По версии следствия, женщина жестоко избила сына в ночь с 5 на 6 апреля 2025 года в квартире на Сиреневом бульваре в Екатеринбурге. В результате ребёнок получил закрытый перелом левой бедренной кости, а также ушибы и гематомы. Несмотря на серьёзность травм, женщина не стала обращаться за медицинской помощью. Сделать это её убедил знакомый, который, придя в гости, настоял на вызове врачей.Однако после возвращения из больницы мать продолжила избивать ребёнка. Впоследствии мальчик скончался.Экспертиза показала, что она осознавала свои действия.Вину женщина не признаёт.