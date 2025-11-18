Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге за жестокое убийство трёхлетнего сына будут судить мать из Новоуральска
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в Свердловский областной суд передали уголовное дело против 41-летней уроженки Новоуральска. Её обвиняют в убийстве трёхлетнего сына.
Женщине инкриминируют пункты «в», «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью), пункт «в» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнему с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего) и статью 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Обвинительное заключение по делу утвердил прокурор Свердловской области Борис Крылов.
По версии следствия, женщина жестоко избила сына в ночь с 5 на 6 апреля 2025 года в квартире на Сиреневом бульваре в Екатеринбурге. В результате ребёнок получил закрытый перелом левой бедренной кости, а также ушибы и гематомы. Несмотря на серьёзность травм, женщина не стала обращаться за медицинской помощью. Сделать это её убедил знакомый, который, придя в гости, настоял на вызове врачей.
Однако после возвращения из больницы мать продолжила избивать ребёнка. Впоследствии мальчик скончался.
Экспертиза показала, что она осознавала свои действия.
Вину женщина не признаёт.
«Согласно заключению эксперта, обвиняемая каким-либо хроническим психическим расстройством, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы её способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдала в период совершения ею указанных деяний и не страдает в настоящее время»,
– сообщили в областной прокуратуре.
