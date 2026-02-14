В Екатеринбурге сквер назовут в честь ветерана ВОВ и охранника Сталина

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Железнодорожном районе Екатеринбурга появится сквер имени Жоржа Токарева, ветерана Великой Отечественной войны, педагога и Почетного гражданина города. Решение приняла комиссия по топонимике, сообщили в администрации Екатеринбурга.Жорж Токарев служил командиром отделения пулеметного взвода в Полку специального назначения управления коменданта Московского Кремля. В 1945 году он участвовал в параде Победы в Москве, а в 1946 году охранял Иосифа Сталина. После службы Токарев занимался педагогической деятельностью и был удостоен звания Почетного гражданина Екатеринбурга.Комиссия также присвоила официальное название Летний парк «Уралмаш» общественному пространству в Орджоникидзевском районе. В Железнодорожном районе у стелы «Екатеринбург, город трудовой доблести» появится сквер «Город трудовой доблести».Кроме того, изменены названия остановочных пунктов. Остановку «Поселок Светлореченский» переименуют в «Тенистая», а новому остановочному пункту рядом с домом № 16/2 на бульваре Петра Кожемяко присвоено название «Поселок Светлореченский».