В Алапаевске выявили нарушения зимнего содержания дорог

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проверки зимнего содержания улично-дорожной сети в муниципалитетах региона. Очередное обследование прошло в Алапаевске, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.Сотрудники Госавтоинспекции Алапаевска осмотрели дороги на улицах Юных Героев, Береговая, Бочкарева и Молодости. Во время обследования были зафиксированы нарушения требований к зимнему содержанию. На ряде участков обнаружены снежные валы на обочинах и проезжей части, а также снежный накат. Такие условия могут повлиять на устойчивость автомобилей и обзор для водителей, сообщает ведомство.По итогам проверки в адрес МКУ «Управление строительства, транспорта, ЖКХ и обеспечения деятельности органов местного самоуправления» выданы четыре предписания об устранении нарушений. Также возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ, которая предусматривает штраф для юридических лиц от 200 до 300 тысяч рублей.Если предписания не будут исполнены в установленный срок, материалы направят для привлечения ответственных лиц к ответственности по части 28 статьи 19.5 КоАП РФ. В Госавтоинспекции Свердловской области уточнили, что при сохранении угрозы безопасности возможно введение временного ограничения движения на указанных участках. Мероприятие для возрастной категории 18+