В Екатеринбурге вынесены суровые приговоры организаторам незаконных покерных школ

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор шестерым участникам преступного сообщества, занимавшегося организацией подпольных азартных игр. Организатор и его сообщники, жители Екатеринбурга и Тюмени, признаны виновными в создании преступного сообщества и проведении азартных игр с особо крупным доходом.Суд установил, что преступная группа начала свою деятельность в январе 2021 года. Под прикрытием «Уральской» и «Сибирской» школ покера они арендовали помещения в двух городах, устанавливали игровые столы и проводили незаконные турниры. Деятельность осуществлялась вплоть до её пресечения правоохранительными органами в октябре 2023 года. За это время участники сообщества извлекли незаконный доход, общая сумма которого превысила 27 миллионов рублей.Государственный обвинитель представил суду доказательства, подтверждающие факты создания преступной организации и систематического проведения азартных игр. Суд назначил подсудимым реальные сроки лишения свободы. Пятеро участников приговорены к срокам от 4,5 до 9 лет колонии общего режима. Организатор преступного сообщества получил максимальное наказание — 14 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Все осуждённые также получили дополнительные наказания в виде ограничения свободы.В качестве дополнительной меры суд конфисковал в доход государства весь преступный доход — более 27 миллионов рублей, а также всё оборудование, использовавшееся для игорной деятельности. Мероприятие для возрастной категории 18+