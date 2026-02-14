В МЧС предупредили жителей Свердловской области о снегопаде

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В МЧС по Свердловской области жителей предупредили о снегопаде 15 февраля. Спасатели призвали соблюдать меры безопасности.Водителей предупредили: если снегопад застал в пути, надо перестроиться в крайний правый ряд, включить аварийную сигнализацию и переждать непогоду, избегая резкого торможения. Тем, у кого машины нет, посоветовали обходить дома с неустойчивой кровлей, остерегаться оборванных проводов, разбитого стекла.При происшествиях, отметили в ведомстве, жителям надо звонить в «101» (номер МЧС) и «112» (единый номер экстренных служб). Мероприятие для возрастной категории 18+